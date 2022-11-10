Вирушаючи у подорож за кордон, варто пам'ятати, що в деяких країнах можуть діяти закони, які, на перший погляд, видаються досить несподіваними. Ось в Іспанії, наприклад, є кілька незвичних заборон. Разом з тим, іспанські закони можуть сильно змінюватися залежно від провінції та міста.

Дивні закони Іспанії

В Іспанії заборонено називати дітей такими іменами як: Юда, Ленін, Маркс, Каїн. Також не дозволяють називати дітей якимось містом чи фруктом.

У Севільї не можна грати в доміно на терасах барів, хоча це улюблене заняття у місцевих пенсіонерів.

А ще у Севільї не можна катати вулицями бочки з пивом.

У Більбао не можна спати в припаркованому автомобілі. А ось в решті провінцій можна.

В Малазі заборонено грати у бадмінтон на пляжі.

У Віго та Мадриді не дозволяють підгодовувати бродячих собак та кішок.

На Тенеріфе заборонено будувати піщані замки на пляжах.

Водіння у відкритому взутті (сандалі, сланці) може призвести до штрафу.

У муніципалітеті Вільянуева-де-ла-Торре собакам не дозволяється гавкати вночі та в години сієсти.

У Мадриді, Саморі та Валенсії не можна співати на вулиці без спеціального документа. Щоб стати вуличним музикантом, треба скласти спеціальний іспит.

І не забувайте про відомий постулат – незнання закону не звільняє від відповідальності.