Вирушаючи у подорож за кордон, варто пам'ятати, що в деяких країнах можуть діяти закони, які, на перший погляд, видаються досить несподіваними. Ось в Іспанії, наприклад, є кілька незвичних заборон. Разом з тим, іспанські закони можуть сильно змінюватися залежно від провінції та міста.
Дивні закони Іспанії
- В Іспанії заборонено називати дітей такими іменами як: Юда, Ленін, Маркс, Каїн. Також не дозволяють називати дітей якимось містом чи фруктом.
- У Севільї не можна грати в доміно на терасах барів, хоча це улюблене заняття у місцевих пенсіонерів.
- А ще у Севільї не можна катати вулицями бочки з пивом.
- У Більбао не можна спати в припаркованому автомобілі. А ось в решті провінцій можна.
- В Малазі заборонено грати у бадмінтон на пляжі.
- У Віго та Мадриді не дозволяють підгодовувати бродячих собак та кішок.
- На Тенеріфе заборонено будувати піщані замки на пляжах.
- Водіння у відкритому взутті (сандалі, сланці) може призвести до штрафу.
- У муніципалітеті Вільянуева-де-ла-Торре собакам не дозволяється гавкати вночі та в години сієсти.
- У Мадриді, Саморі та Валенсії не можна співати на вулиці без спеціального документа. Щоб стати вуличним музикантом, треба скласти спеціальний іспит.
І не забувайте про відомий постулат – незнання закону не звільняє від відповідальності.