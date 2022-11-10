Отправляясь в путешествие за границу, следует помнить, что в некоторых странах могут действовать законы, которые, на первый взгляд, кажутся достаточно неожиданными. Вот в Испании, например, есть несколько необычных запретов. Вместе с тем испанские законы могут сильно изменяться в зависимости от провинции и города.

Странные законы Испании

В Испании запрещено называть детей такими именами как: Иуда, Ленин, Маркс, Каин. Также не разрешают называть детей каким-то городом или фруктом.

В Севилье нельзя играть в домино на террасах баров, хотя это любимое занятие у местных пенсионеров.

А еще в Севилье нельзя катать по улицам бочки с пивом.

В Бильбао нельзя спать в припаркованном автомобиле. А вот в остальных провинциях можно.

В Малаге запрещено играть в бадминтон на пляже.

В Виго и Мадриде не разрешают подкармливать бродячих собак и кошек.

На Тенерифе запрещено строить песчаные замки на пляжах.

Вождение в открытой обуви (сандалии, сланцы) может привести к штрафу.

В муниципалитете Вильянуэва-де-ла-Торре собакам не разрешается лаять ночью и в часы сиесты.

В Мадриде, Саморе и Валенсии нельзя петь на улице без специального документа. Чтобы стать уличным музыкантом, нужно сдать специальный экзамен.