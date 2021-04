Британський гумор – це не просто набір жартів на певну тематику. Це вже елемент британського стилю. Представники інших країн часто вважають британський гумор дивакуватим і несмішним. Насправді він достатньо інтелектуальний та вишуканий. Щоб дізнатися більше, рекомендуємо ознайомитися з прикладами британських жартів.

Людям, які планують переїхати до Британії, слід навчитися розпізнавати англійський гумор. Це нелегко, адже місцеві жителі можуть жартувати з абсолютно серйозними виразами лиць.

У чому особливість британського гумору

У відомому анекдоті про гумор англійців йдеться про те, що британський гумор – це коли один джентльмен розповідає іншому щось таке, чого не розуміє оточення.

Річ у тому, що суть англійських жартів не лежить на поверхні. Британці люблять двозначність, тому часто жарти на одну тему можуть бути натяками на щось інше (посиланням на історичні події, пародією на якусь особу чи ситуацію тощо).

Британський гумор містить елементи сатири, каламбуру, двозначності й інтелектуальності. Табуйованих тем для гумору немає, але жарти без своєрідної витонченості вважаються позбавленими смаку.

Приклади

Пропонуємо вашій увазі 10 жартів в англійському стилі. У кожному прикладі містяться ті чи інші типові ознаки британського гумору.

Пам'ятаймо про манери, джентльмени

– Там внизу люди, сер. – Позбудьтеся їх. – Але серед них є жінка, сер! – Тоді позбудьтеся їх настільки ввічливо, наскільки можливо!

Британці завжди намагаються зберігати ввічливість. Навіть тоді, коли жартують.

Більше самоіронії, будь ласка

Лорд Брікетт давав свою післяобідню лекцію, коли звернув увагу на людину з іншого кінця зали. Перервавши лекцію, він сказав: – Мені байдуже, коли хтось дивиться на годинник під час моїх лекцій. Але мене ображає, коли його підносять до вуха, бо щосили вірять в те, що він працює!

Висміювання та приниження самих себе – одна з головних ознак британського гумору.

Дотепна гра слів

– Чому люди одягають на одяг трилисник в День святого Патріка? – Тому що звичайні камені дуже важкі.

Слово трилисник англійською буде shamroks і в його склад входить слово roks, яке означає "камінь". Саме в цьому і полягає суть жарту.

Гра слів плюс трохи логіки

– Чому скелет не пішов на вечірку? – Ніхто не міг з ним піти.

Українською звучить не смішно. Та англійською слово тіло, яке втратив скелет, означає body, а ніхто – це nobody. "Ніхто (nobody) не міг з ним піти" чується як "no body". Тобто, ніяке тіло не могло з ним піти.

Зберігайте спокій, джентльмени

У човні сидять троє чоловіків. – Яка сьогодні чудова погода! – вигукнув перший. Минає година, тоді другий заперечує. – Ні, сьогодні огидна погода! Ще за годину подає голос третій. – Джентльмени, перестаньте сперечатися!

Британці люблять висміювання власного вміння стримувати емоції.

Тільки після вас, сер

Двоє британців після корабельної аварії врятувалися на безлюдному острові. На кораблі вони один одного не знали. Через рік, коли їх знімали з острова, вони так само не знали, як звуть один одного. Бо не було кому їх один одному представити.

Британці нерідко жартують про те, що справжній джентльмен не порушить етикет навіть ціною власного життя.

Літературний гумор

– Мені треба було підібрати пароль не менше восьми символів, тому я вибрав значення "Білосніжка і сім гномів".

Британський тонкий гумор створений для поціновувачів літератури та мистецтва.

Все логічно

Лондон, Темза, табличка "Риболовля заборонена", під нею сидить джентльмен з вудкою. До нього підходить полісмен. – З вас 10 фунтів, сер! – За що, сер? – Тут не можна ловити рибу! – Я не ловлю рибу, я купаю свого черв'яка! Представник поліції кудись відходить. Повертається через 10 хвилин. – Сер, будь ласка, покажіть мені черв'яка, якого ви купаєте. Джентльмен дістає з води гачок. На ньому висить черв'як. Полісмен уважно оглядає черв'яка. – З вас 20 фунтів, сер! – За що? – Тут не можна купатися без купального костюма!

Британці вміють помічати те, на що інші не звертають уваги.

Над іншими теж можна жартувати

– Для останнього номера потрібна ваша допомога. Ті, хто сидять на дешевих місцях, поплескайте. Інші – просто пробриньчіть своїми коштовностями.

Тема соціальної нерівності теж не є табуйованою.

Політичні жарти схвалюються

– Я не схвалюю політичні жарти. Я бачив дуже багато подібних жартів, які перемогли на виборах.

Британці полюбляють пожартувати про політиків та королівську родину.

