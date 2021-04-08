Поясніть, коли сміятися: 10 британських жартів, які ви не одразу зрозумієте
Британський гумор – це не просто набір жартів на певну тематику. Це вже елемент британського стилю. Представники інших країн часто вважають британський гумор дивакуватим і несмішним. Насправді він достатньо інтелектуальний та вишуканий. Щоб дізнатися більше, рекомендуємо ознайомитися з прикладами британських жартів.
Джерело:24 канал
Людям, які планують переїхати до Британії, слід навчитися розпізнавати англійський гумор. Це нелегко, адже місцеві жителі можуть жартувати з абсолютно серйозними виразами лиць.
Цікаво Вчимо угорську: 7 слів, які означають не те, що ви спершу подумали
У чому особливість британського гумору
У відомому анекдоті про гумор англійців йдеться про те, що британський гумор – це коли один джентльмен розповідає іншому щось таке, чого не розуміє оточення.
Річ у тому, що суть англійських жартів не лежить на поверхні. Британці люблять двозначність, тому часто жарти на одну тему можуть бути натяками на щось інше (посиланням на історичні події, пародією на якусь особу чи ситуацію тощо).
Британський гумор містить елементи сатири, каламбуру, двозначності й інтелектуальності. Табуйованих тем для гумору немає, але жарти без своєрідної витонченості вважаються позбавленими смаку.
Британські жарти часто є двозначними / Фото Unsplash
Приклади
Пропонуємо вашій увазі 10 жартів в англійському стилі. У кожному прикладі містяться ті чи інші типові ознаки британського гумору.
Пам'ятаймо про манери, джентльмени
Британці завжди намагаються зберігати ввічливість. Навіть тоді, коли жартують.
Більше самоіронії, будь ласка
Висміювання та приниження самих себе – одна з головних ознак британського гумору.
Дотепна гра слів
Слово трилисник англійською буде shamroks і в його склад входить слово roks, яке означає "камінь". Саме в цьому і полягає суть жарту.
Гра слів плюс трохи логіки
Українською звучить не смішно. Та англійською слово тіло, яке втратив скелет, означає body, а ніхто – це nobody. "Ніхто (nobody) не міг з ним піти" чується як "no body". Тобто, ніяке тіло не могло з ним піти.
Зберігайте спокій, джентльмени
Британці люблять висміювання власного вміння стримувати емоції.
Тільки після вас, сер
Британці нерідко жартують про те, що справжній джентльмен не порушить етикет навіть ціною власного життя.
Літературний гумор
Британський тонкий гумор створений для поціновувачів літератури та мистецтва.
Все логічно
Британці вміють помічати те, на що інші не звертають уваги.
Над іншими теж можна жартувати
Тема соціальної нерівності теж не є табуйованою.
Політичні жарти схвалюються
Британці полюбляють пожартувати про політиків та королівську родину.
Британці люблять жарти про політику / Фото Unsplash
Поділитися новиною