Британский юмор – это не просто набор шуток на определенную тематику. Это уже элемент британского стиля. Представители других стран часто считают британский юмор странным и несмешным. На самом деле он достаточно интеллектуальный и изысканный. Чтобы узнать больше, рекомендуем ознакомиться с примерами британских шуток.

Людям, которые планируют переехать в Британию, следует научиться распознавать английский юмор. Это нелегко, ведь местные жители могут шутить с совершенно серьезными выражениями ликов.

В чем особенность британского юмора

В известном анекдоте про юмор англичан говорится, что британский юмор – это когда один джентльмен рассказывает другому то, чего не понимает окружение .

Дело в том, что суть английских шуток не лежит на поверхности. Британцы любят двусмысленность , поэтому часто шутки на одну тему могут быть намеками на другое (ссылкой на исторические события, пародией на некое лицо или ситуацию и т.д.).

Британский юмор содержит элементы сатиры , каламбура , двусмысленности и интеллектуальности . Табуированных тем для юмора нет, но шутки без своеобразной утонченности считаются безвкусными.

Британские шутки часто является двузначными / Фото Unsplash

Примеры

Предлагаем вашему вниманию 10 шуток в английском стиле . В каждом примере содержатся те или иные типичные признаки британского юмора.

Помните о манерах, джентльмены

– Там внизу люди, сэр. – Избавьтесь от них. – Но среди них есть женщина, сэр! – Тогда избавьтесь от них настолько вежливо, насколько возможно!

Британцы всегда стараются сохранять вежливость. Даже тогда, когда шутят.

Более самоиронии, пожалуйста

Лорд Брикетт давал свою послеобеденную лекцию, когда обратил внимание на человека с другого конца зала. Прервав лекцию, он сказал: – Мне безразлично, когда кто-то смотрит на часы во время моих лекций. Но меня обижает, когда их подносят к уху потому что изо всех сил верят, что они работают!

Высмеивание и унижение самих себя –​ один из главных признаков британского юмора.

Остроумная игра слов

– Почему люди одевают на одежду трилистник в День святого Патрика? – Потому что обычные камни очень тяжелые.

Слово трилистник на английском будет shamroks и в его состав входит слово roks, которое означает "камень". Именно в этом и заключается суть шутки.

Игра слов плюс немного логики

– Почему скелет не пошел на вечеринку? – Никто не мог с ним пойти.

Сперва звучит не смешно. Но на английском слово тело, которое потерял скелет, означает body, а никто – это nobody. "Никто (nobody) не мог с ним уйти" слышится как "no body". То есть, никакое тело не могло с ним пойти.

Сохраняйте спокойствие, джентльмены

В лодке сидят трое мужчин. – Какая сегодня замечательная погода! – воскликнул первый. Проходит час, тогда второй отрицает. – Нет, сегодня отвратительная погода! Еще через час подает голос третий. – Джентльмены, перестаньте спорить!

Британцы любят высмеивание собственного умения сдерживать эмоции.

Только после вас, сэр

Двое британцев после кораблекрушения спаслись на необитаемом острове. На корабле они друг друга не знали. Через год, когда их снимали с острова, они так же не знали, как зовут друг друга. Потому что некому было их друг другу представить.

Британцы нередко шутят о том, что настоящий джентльмен не нарушит этикет даже ценой собственной жизни.

Литературный юмор

– Мне надо было подобрать пароль не менее восьми символов, поэтому я выбрал значение "Белоснежка и семь гномов".

Британский тонкий юмор создан для ценителей литературы и искусства.

Все логично

Лондон , Темза, табличка "Рыбалка запрещена", под ней сидит джентльмен с удочкой. К нему подходит полицейский. – С вас 10 фунтов, сэр! – За что, сэр? – Здесь нельзя ловить рыбу! – Я не ловлю рыбу, я купаю своего червя! Представитель полиции уходит. Возвращается через 10 минут. – Сэр, пожалуйста, покажите мне червя, которого вы купаете. Джентльмен достает из воды крючок. На нем висит червяк. Полицейский внимательно осматривает червя. – С вас 20 фунтов, сэр! – За что? – Здесь нельзя купаться без купального костюма!

Британцы умеют замечать то, на что другие не обращают внимания.

Над другими тоже можно шутить

– Для последнего номера нужна ваша помощь. Те, кто сидят на дешевых местах, похлопайте. Другие – просто пробренчите своими драгоценностями.

Тема социального неравенства тоже не является табуированной.

Политические шутки одобряются

– Я не одобряю политические шутки. Я видел очень много подобных шуток, которые победили на выборах.

Британцы любят пошутить про политиков и королевскую семью.