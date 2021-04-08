Объясните, когда смеяться: 10 британских шуток, которые вы не сразу поймете
Британский юмор – это не просто набор шуток на определенную тематику. Это уже элемент британского стиля. Представители других стран часто считают британский юмор странным и несмешным. На самом деле он достаточно интеллектуальный и изысканный. Чтобы узнать больше, рекомендуем ознакомиться с примерами британских шуток.
Источник:24 канал
Людям, которые планируют переехать в Британию, следует научиться распознавать английский юмор. Это нелегко, ведь местные жители могут шутить с совершенно серьезными выражениями ликов.
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В чем особенность британского юмора
В известном анекдоте про юмор англичан говорится, что британский юмор – это когда один джентльмен рассказывает другому то, чего не понимает окружение.
Дело в том, что суть английских шуток не лежит на поверхности. Британцы любят двусмысленность, поэтому часто шутки на одну тему могут быть намеками на другое (ссылкой на исторические события, пародией на некое лицо или ситуацию и т.д.).
Британский юмор содержит элементы сатиры, каламбура, двусмысленности и интеллектуальности. Табуированных тем для юмора нет, но шутки без своеобразной утонченности считаются безвкусными.
Британские шутки часто является двузначными / Фото Unsplash
Примеры
Предлагаем вашему вниманию 10 шуток в английском стиле. В каждом примере содержатся те или иные типичные признаки британского юмора.
Помните о манерах, джентльмены
Британцы всегда стараются сохранять вежливость. Даже тогда, когда шутят.
Более самоиронии, пожалуйста
Высмеивание и унижение самих себя – один из главных признаков британского юмора.
Остроумная игра слов
Слово трилистник на английском будет shamroks и в его состав входит слово roks, которое означает "камень". Именно в этом и заключается суть шутки.
Игра слов плюс немного логики
Сперва звучит не смешно. Но на английском слово тело, которое потерял скелет, означает body, а никто – это nobody. "Никто (nobody) не мог с ним уйти" слышится как "no body". То есть, никакое тело не могло с ним пойти.
Сохраняйте спокойствие, джентльмены
Британцы любят высмеивание собственного умения сдерживать эмоции.
Только после вас, сэр
Британцы нередко шутят о том, что настоящий джентльмен не нарушит этикет даже ценой собственной жизни.
Литературный юмор
Британский тонкий юмор создан для ценителей литературы и искусства.
Все логично
Британцы умеют замечать то, на что другие не обращают внимания.
Над другими тоже можно шутить
Тема социального неравенства тоже не является табуированной.
Политические шутки одобряются
Британцы любят пошутить про политиков и королевскую семью.
Британцы любят шутки о политике / Фото Unsplash
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