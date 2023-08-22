С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты
Такое решение было принято в ответ на всплеск аварий на электросамокатах. В первой половине 2022 года было зафиксировано 330 аварий, что на 37% больше, чем за соответствующий период 2021 года.
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Референдум прошел 2 апреля. Участвовали в нем 103 тысяч человек. Против проголосовали 89% человек.
Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что новый закон начнет действовать с 1 сентября.
Власти Парижа решили полностью запретить общественные электросамокаты, став первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг. Причиной нововведения стало постоянное несоблюдение правил дорожного движения людьми на скутерах и неудобства от них в людных местах,
– говорится в сообщении.
В сентябре заканчиваются договоры мобильных операторов Dott, Lime и Tier, размещающих транспортные средства на улицах города. Компании должны изъять скутеры, которых в настоящее время насчитывается около 15 000, из всех пунктов проката.
Париж не первый город, где действует такой запрет
К слову, Париж не единственный город, в котором власти решают, что делать с электросамокатами. Другие европейские города тоже придумывают способы обезопасить своих жителей.
Так, например, в Лиссабоне на электросамокате нельзя разгоняться более чем на двадцать километров в час, а в Любляне – всего на 5. В Варшаве запрещено заезжать в парки и сады. В Италии некоторым даже приходится проходить курсы вождения.
С 1 сентября в Париже запретят электросамокаты / UnSplash
В Париже мужчина прыгнул с Эйфелевой башни
Французская полиция задержала бесшабашника, который прыгнул с 300-метровой башни в центре Парижа. Нарушителем оказался 24-летний опытный альпинист.
Мужчина проник с парашютом в рюкзаке на территорию Эйфелевой башни около 5:00 утра, за несколько часов до официального открытия достопримечательности. Но ему не удалось остаться незамеченным: поднимавшегося на башню нарушителя зафиксировали охранники. Но остановить экстремал не удалось. Он успел добраться до вершины башни, прежде чем его поймали, и прыгнул.