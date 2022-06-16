1 500 злотих для дорослих українців: у Польщі виплачують допомогу в рамках нової програми
Джерело:Ukrainian in Poland
За ініціативи трьох організацій – "Wolność i Demokracja", "Pomoc Polakom na Wschodzie" та "Wspólnota Polska" – у Польщі діє програма "Допомога полякам з України". Читайте далі, що вона передбачає, та хто саме може розраховувати на грошову підтримку.
Так, на тлі повномасштабної російсько-української війни у Польщі започаткували чергову соціальну програму "Допомога полякам з України". Спрямована вона на власників Карт поляка та на їхніх найближчих родичів, які опинилися в країні після 24 лютого поточного року.
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Що передбачає програма "Допомога полякам з України"
За умовами проєкту, 1 500 злотих виділятимуть на кожного дорослого українця та 750 злотих – на дітей. Крім цього, громадянам України допоможуть адаптуватися у чужій країні. Вони матимуть змогу пройти курси польської мови, за потреби нададуть психологічну, юридичну або медичну допомогу.
Хто може брати участь у програмі
- власники Карти поляка;
- ті українці, які раніше мали Карту поляка, а зараз отримали посвідку на постійне проживання у Польщі чи польське громадянство;
- громадяни Польщі, які проживали в Україні;
- близькі родичі вищевказаних осіб (чоловік, дружина, діти, батьки, бабусі та дідусі).
"Допомога полякам з України" / Фото Wolność i Demokracja
Куди звернутися, аби отримати фінансову допомогу
Варшава
- Fundacja "Wolność i Demokracja", Aleje Jerozolimskie 30/14, tel: +48 506 782 789 / +48 519 023 817 / +48 518 254 853. E-mail: ukrainapomoc@wi.
- Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", ul. Jazdów 10A, tel.: +48 518 259 148. E-mail: ukraina@pol.org.pl
- "Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64.Tel: +48 539 537 550. E-mail: ukraina@swp.org.pl
Краків
- Wspólnota Polska, ul. Rynek Główny 14, tel. +48 502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl
Вроцлав
- Wspólnota Polska, ul. Kuźnicza 11/13, с. 22, tel. +48 509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl
Познань
- Wspólnota Polska, ul. Stary Rynek 51, tel. +48 508 113 512, e-mail: poznan@swp.org.pl
Жешув
- Wspólnota Polska, ul. Rynek 19, tel. +48 502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl
Люблін
- Wspólnota Polska, ul. Rynek 18, Tel: +48 507645900, e-mail: drom2009@o2.pl,
Ломжа
- Wspólnota Polska, ul. Kopernika 9, tel: +48 507645900, e-mail: lektor@gmail.com
Катовіце
- Wspólnota Polska, ul. Krasińskiego 8, tel. +48 501459655, e-mail: alicebk@wp.eu
Ольштин
- Wspólnota Polska, ul. Partyzantów 87, tel. +48 889 426 452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl
Торунь
- Wspólnota Polska, ul. Gagarina 34/36, tel. +48 723 299 500, e-mail: torun@swp.org.pl
Ченстохова
- Wspólnota Polska, ul. Krakowska 20. Tel: +48 608 04 69 29, e-mail: bacirp@interia.pl
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