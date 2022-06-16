Так, на тлі повномасштабної російсько-української війни у Польщі започаткували чергову соціальну програму "Допомога полякам з України". Спрямована вона на власників Карт поляка та на їхніх найближчих родичів, які опинилися в країні після 24 лютого поточного року.

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Що передбачає програма "Допомога полякам з України"

За умовами проєкту, 1 500 злотих виділятимуть на кожного дорослого українця та 750 злотих – на дітей. Крім цього, громадянам України допоможуть адаптуватися у чужій країні. Вони матимуть змогу пройти курси польської мови, за потреби нададуть психологічну, юридичну або медичну допомогу.

Хто може брати участь у програмі

власники Карти поляка;

ті українці, які раніше мали Карту поляка, а зараз отримали посвідку на постійне проживання у Польщі чи польське громадянство;

громадяни Польщі, які проживали в Україні;

близькі родичі вищевказаних осіб (чоловік, дружина, діти, батьки, бабусі та дідусі).

Зверніть увагу! Детальну інформацію можна дізнатися за цими номерами телефонів: +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853. Або ж відправити свої запитання на електронну пошту ukrainapomoc@wid.org.pl.



"Допомога полякам з України" / Фото Wolność i Demokracja

Куди звернутися, аби отримати фінансову допомогу

Варшава

Fundacja "Wolność i Demokracja", Aleje Jerozolimskie 30/14, tel: +48 506 782 789 / +48 519 023 817 / +48 518 254 853. E-mail: ukrainapomoc@wi.

Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", ul. Jazdów 10A, tel.: +48 518 259 148. E-mail: ukraina@pol.org.pl

"Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64.Tel: +48 539 537 550. E-mail: ukraina@swp.org.pl

Краків

Wspólnota Polska, ul. Rynek Główny 14, tel. +48 502514842, e-mail: kd@swp.krakow.pl

Вроцлав

Wspólnota Polska, ul. Kuźnicza 11/13, с. 22, tel. +48 509696253, e-mail: violettaglowinska@interia.pl

Познань

Wspólnota Polska, ul. Stary Rynek 51, tel. +48 508 113 512, e-mail: poznan@swp.org.pl

Жешув

Wspólnota Polska, ul. Rynek 19, tel. +48 502251935, e-mail: pkowalski@wspolnota-polska.rzeszow.pl

Люблін

Wspólnota Polska, ul. Rynek 18, Tel: +48 507645900, e-mail: drom2009@o2.pl,

Ломжа

Wspólnota Polska, ul. Kopernika 9, tel: +48 507645900, e-mail: lektor@gmail.com

Катовіце

Wspólnota Polska, ul. Krasińskiego 8, tel. +48 501459655, e-mail: alicebk@wp.eu

Ольштин

Wspólnota Polska, ul. Partyzantów 87, tel. +48 889 426 452, e-mail: e.pietrzak@swp.org.pl

Торунь

Wspólnota Polska, ul. Gagarina 34/36, tel. +48 723 299 500, e-mail: torun@swp.org.pl

Ченстохова

Wspólnota Polska, ul. Krakowska 20. Tel: +48 608 04 69 29, e-mail: bacirp@interia.pl

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