За словами Якуба, Краків пахне сучасно та свіжо, та має тонкий відтінок ретро. Ці парфуми підійдуть як жінкам, так і чоловікам.

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Краків закрили у флаконі парфумів

Зелений, деревний, шкірястий і трохи водяний – такі запахи переважають у Кракові за інтерпретацією Якуба Петринки. Хоча дехто скаже, що столиця Малопольщі щодня пахне смогом, парфумер спробував акцентувати увагу на ароматних нотах, які зустрічаються в його улюблених локаціях.

Що надихнуло парфумера на дослідження краківських ароматів

Якуб Петринка походить із Замостя, але вже 14 років живе у Кракові. Він закінчив факультет туризму, залишив роботу на повний робочий день, щоб зайнятися створенням парфумів. З 2019 року він керує своїм нішевим брендом і вже має шість ароматів. Один із них – інтерпретація польського бурштину та запаху хвойного лісу.

А днями відбулася прем'єра ще одного його аромату під назвою "Kraków". Хоча Miasto Królów є чоловічою формою, Якуб Петринка запевняє, що нові парфуми будуть унісекс. Творець пояснює, що нішеві бренди давно не використовують гендерний поділ. Вибір аромату дуже суб'єктивний. Тому "Kraków" буде для кожного, кому припаде до душі.

Я склав класичну французьку піраміду ароматів. Я описую історію цих записок у формі прогулянки, яка починається в неділю на Вавелі, де росте плющ. Пізніше йду на Plac Nowy, де є ярмарок з ретро-сумками із коров’ячої шкіри. Згодом я йду на Błonia (місцевий район), де багато трави та дерев, і нарешті вирушаю до річки Вісли. Сиджу на баржі, п'ю каву і відчуваю запах води. Так пахне для мене Краків,

– розповідає Якуб Петринка.

Де можна купити парфуми

Парфуми "Kraków" продаються в нішевій парфумерії Lulua на вул. Józefa 22. Аромат також буде доступний у Катовіце, Варшаві, Сопоті, Пщині, а ще у Швеції, Румунії та США. Флакони будуть у двох розмірах: 30 мілілітрів за 450 злотих і 15 мілілітрів, які коштуватимуть 250 злотих.