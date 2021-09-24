Питання організації виставки ще в серпні обговорила заступниця міністра культури та інформаційної політики України Світлана Фоменко та директор данського музею "Мосгорд" Медс Келер Хольст. Про це повідомили у Посольстві України в Королівстві Данія.

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Детальніше про виставку

Виставка "Русь – Вікінги на Сході" буде тривати до 11 вересня 2022 року. За словами організаторів, вона перенесе відвідувачів у сценографічну подорож в епоху тривалістю близько 250 років, приблизно у 800 – 1050 роки нашої ери, тобто епоху вікінгів.

Експедиції вікінгів на захід до Нормандії та Англії добре вивчені та описані. Але щодо їхніх подорожей на схід через Балтійське море і далі до Візантії та Арабського халіфату ми не маємо такої чіткої картини. У "Мосгорді" у нас давно було бажання створити спеціальну виставку з новим поглядом на вікінгів та їх поселення і подорожі на схід,

– розповідає директор музею Медс Келер Хольст.

Він додав, що при створенні виставки будуть опиратися на останні знання. Виставка розповість для багатьох дивовижну історію про вікінгів. Зокрема, пояснить зв'язки вікінгів з іншими народами: від народів нинішньої Балтії, України до Візантії та Арабського халіфату. Це стало можливим великим розкопкам і міжнародному науковому співробітництву "Мосборга" насамперед з Національним музеєм історії України та регіональними українськими музеями Чернігова, Харкова та Житомира.

На думку заступниці міністра культури та інформаційної політики України Світлани Фоменко, виставка дасть можливість показати історію України у європейському контексті, при цьому українські музеї отримають новий міжнародний досвід.

У Данії в музеї відкриють виставку, присвячену зв'язкам вікінгів з Київською Руссю / Фото Посольство України в Королівстві Данія