Вопросы организации выставки еще в августе обсудила заместитель министра культуры и информационной политики Украины Светлана Фоменко и директор датского музея "Мосгорд" Мэдс Келер Хольст. Об этом сообщили в Посольстве Украины в Королевстве Дания.

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Подробнее о выставке

Выставка "Русь – Викинги на Востоке" будет длиться до 11 сентября 2022 года. По словам организаторов, она перенесет посетителей в сценографическое путешествие в эпоху продолжительностью около 250 лет, примерно в 800 – 1050 годы нашей эры, то есть эпоху викингов.

Экспедиции викингов на запад в Нормандию и Англии хорошо изучены и описаны. Но касательно их путешествий на восток через Балтийское море и далее к Византии и Арабскому халифату мы не имеем такой четкой картины. В "Мосгорде" у нас давно было желание создать специальную выставку с новым взглядом на викингов и их поселения и путешествия на восток,

– рассказывает директор музея Мэдс Келер Хольст.

Он добавил, что при создании выставки будут опираться на последние знания. Выставка расскажет для многих удивительную историю о викингах. В частности, объяснит связи викингов с другими народами: от народов нынешней Балтии, Украины до Византии и Арабского халифата. Это стало возможным благодаря большим раскопкам и международному научному сотрудничеству "Мосборга" прежде всего с Национальным музеем истории Украины и региональными украинскими музеями Чернигова, Харькова и Житомира.

По мнению заместителя министра культуры и информационной политики Украины Светланы Фоменко, выставка даст возможность показать историю Украины в европейском контексте, при этом украинские музеи получат новый международный опыт.