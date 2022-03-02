ZUS допомагатиме біженцям з України знайти житло в Польщі

ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Управління соціального страхування) підготував власну базу житла, аби допомогти українцям, які прибувають до Польщі через війну. Будуть запущені й інші способи підтримки.

До слова, за 1 березня до 18:00 співробітники прикордонної служби на пунктах перетину кордону з Україною пропустили 76,7 тисячі людей. Днем раніше було зафіксовано майже стільки ж біженців – близько 78 тисяч.

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Як ZUS підтримає українців

ZUS підготував власну базу житла для переселенців з України та звернувся з відповідною пропозицією до Міністерства внутрішніх справ та воєводств. Біженцям можуть надати 1 400 місць у відомчих навчальних центрах.

Крім того, на сайті ZUS опублікували інформацію про те, де і як громадяни України можуть отримати допомогу в Польщі. Всі пояснення надані українською мовою. Люди можуть знайти інформацію про умови отримання сімейної допомоги, медичного страхування та інше.

Громадяни України, яким ZUS сплачував на банківські рахунки в Україні польську пенсію за вислугу років або по інвалідності, можуть звернутися за допомогою до найближчого закладу соціального страхування. Заяву перешлють до відділення ZUS у Жешуві та згодом відновлять виплату пенсії на новий банківський рахунок у Польщі.

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