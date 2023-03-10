Ціни продовжують рости

Ціни на ринкові послуги для бізнесу також зросли в річному підсумку на 6,3%. Проте зростання цін у всіх цих групах товарів сповільнилося порівняно з груднем.

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Порівняно з січнем минулого року картопля подорожчала на 43,1%, а яйця – на 82,7%. Так, у промисловості електроенергія, газ, опалення та кондиціоноване повітря подорожчали на 35,7%, вугілля – на 82%.

У будівельному секторі ціни на матеріали та вироби в січні зросли на 14,3%. У сфері послуг ціни, пов’язані з працевлаштуванням, зросли на 27,6%, складські та транспортні послуги зросли на 5,5%, а послуги з реклами та дослідження ринку зросли на 6,4%.

З чим пов'язане зростання цін

Результати промислових цін за січень не виглядають сприятливими, оскільки вони підтверджують продовження хвилі інфляції в більшій частині економіки. Хоча ми можемо бути задоволені нижчими показниками в порівнянні з минулим роком, це пов’язано з розрахунками на основі вищої порівняльної бази,

– сказав економіст Петр Дуфек.

А різке хростання цін на яйця пояснюється пташиним грипом, який вплинув на пропозицію.

Національний банк Чехії, а також аналітики, яких цитує Чеське телебачення, вважають, що інфляція досягла піку в січні та, швидше за все, почне падати в найближчі місяці, опустившись нижче 10 відсотків у другій половині 2023 року.