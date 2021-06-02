Зняти авто з обліку в Польщі 2021: які документи знадобляться

Зареєстрований у Польщі автомобіль необхідно зняти з обліку при його продажу, даруванні або утилізації. Розглянемо, як і де це зробити, а також наслідки несвоєчасного зняття транспортного засобу з реєстрації.

Несвоєчасне зняття машини з обліку у Польщі тягне за собою штраф у розмірі від 200 до 1 тисячі злотих (від 1,5 до 7,5 тисяч гривень). Несвоєчасна постановка на облік обійдеться у таку ж суму.

Цікаво Від вчительки англійської до власниці фірми з нерухомості: кар'єрний шлях українки у Варшаві

Пакет документів

Загальний пакет документів, які необхідно надати незалежно від причин зняття авто з обліку:

Заява про зняття з обліку.

Посвідчення особи (закордонний паспорт іноземця або карта побиту за наявності).

Квитанція про сплату мита (оплатити необхідно 10 злотих (75 гривень), а у разі дії за дорученням, то ще плюс 17 злотих (127,5 гривень) за довіреність).

Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).

Karta pojazdu, якщо така є.

Документ, що підтверджує підстави для зняття з реєстрації.

Якщо автомобіль знімається з обліку через продаж, то необхідно до зазначеного вище списку додати ще й договір купівлі-продажу.

Якщо машина знімається з обліку через утилізацію, то слід надати свідоцтво про утилізацію. Власнику також мають повернути номерні знаки. Їх теж треба здати в муніципалітет разом з документами на утилізацію.

На зняття з реєстрації утилізованого автомобіля у Польщі дається 30 днів. Після цього терміну може бути зафіксовано порушення, що передбачає штраф до 2 тисячі злотих (до 15 тисяч гривень).

Куди звертатися

Займаються питанням зняття з обліку в місцевих органах влади. Звертатися потрібно до Відділу комунікацій управління (do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca), міської адміністрації чи староства повіту.

За законом зняти з обліку машину повинні протягом 30 днів, але в особливо складних випадках допускається продовження цього терміну до 60 днів. На судове оскарження рішення дається 14 днів.