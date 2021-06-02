Несвоевременное снятие машины с учета в Польше влечет за собой штраф в размере от 200 до 1 тысячи злотых (от 1,5 до 7,5 тысячи гривен). Несвоевременная постановка на учет обойдется в такую же сумму.

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Пакет документов

Общий пакет документов, которые необходимо предоставить независимо от причин снятия авто с учета:

Заявление о снятии с учета.

Удостоверение личности (загранпаспорт иностранца или карта по быту при наличии).

быту Квитанция об уплате пошлины (оплатить необходимо 10 злотых (75 гривен), а в случае действия по доверенности, то еще плюс 17 злотых (127,5 гривны) за доверенность).

Техпаспорт ( Dowód rejestracyjny ).

Dowód rejestracyjny Karta pojazdu, если таковая имеется.

Документ, подтверждающий основания для снятия с регистрации.

Если автомобиль снимается с учета через продажу, то необходимо до указанного выше списка добавить еще и договор купли-продажи .

Если машины снимается с учета через утилизацию, то следует предоставить свидетельство об утилизации . Владельцу также должны вернуть номерные знаки . Их тоже надо сдать в муниципалитет вместе с документами на утилизацию.

На снятие с регистрации утилизируемого автомобиля в Польше дается 30 дней. После этого срока может быть зафиксировано нарушение, предусматривающие штраф до 2 тысяч злотых (до 15 тысяч гривен).

Куда обращаться

Занимаются вопросом снятия с учета в местных органах власти . Обращаться нужно в Отдел коммуникаций управления (do W ydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca), городской администрации или староства уезда.