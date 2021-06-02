Несвоевременное снятие машины с учета в Польше влечет за собой штраф в размере от 200 до 1 тысячи злотых (от 1,5 до 7,5 тысячи гривен). Несвоевременная постановка на учет обойдется в такую же сумму.
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Пакет документов
Общий пакет документов, которые необходимо предоставить независимо от причин снятия авто с учета:
- Заявление о снятии с учета.
- Удостоверение личности (загранпаспорт иностранца или карта побыту при наличии).
- Квитанция об уплате пошлины (оплатить необходимо 10 злотых (75 гривен), а в случае действия по доверенности, то еще плюс 17 злотых (127,5 гривны) за доверенность).
- Техпаспорт (Dowód rejestracyjny).
- Karta pojazdu, если таковая имеется.
- Документ, подтверждающий основания для снятия с регистрации.
Если автомобиль снимается с учета через продажу, то необходимо до указанного выше списка добавить еще и договор купли-продажи.
Если машины снимается с учета через утилизацию, то следует предоставить свидетельство об утилизации. Владельцу также должны вернуть номерные знаки. Их тоже надо сдать в муниципалитет вместе с документами на утилизацию.
Куда обращаться
Занимаются вопросом снятия с учета в местных органах власти. Обращаться нужно в Отдел коммуникаций управления (do Wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca), городской администрации или староства уезда.
По закону снять с учета машину должны в течение 30 дней, но в особо сложных случаях допускается продление этого срока до 60 дней. На судебное обжалование решения дается 14 дней.