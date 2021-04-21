І знову нелегали: 5 українців затримали на кордоні через підробку документів

5 громадян України були затримані за використання фальшивих документів під час перетину кордону Польщі. Випадки зафіксовані на пунктах пропуску Гребене та Дорогуськ.

Нелегалам загрожує до 5 років депортації. Більшість затриманих заявили, що працевлаштовувалися до Польщі за допомогою фірм-посередників, які й видавали їм ці документи, а про їх підробку вони не знали.

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Двоє українців намагалися перетнути кордон в Гребене. Прикордонники з'ясували, що надані документи про працевлаштування на території Польщі є підробкою.

Така ж ситуація склалася з двома чоловіками та жінкою на польському пункті пропуску Дорогуськ.

Усіх українських громадян з фальшивими документами було затримано та порушено проти них відповідні провадження.

До слова, від початку року під час роботи польські прикордонники виявили понад 300 підробок документів, які українці віддавали на перевірку.

Польські прикордонники перевіряють легальність документів / Фото Pexels