5 граждан Украины были задержаны за использование фальшивых документов при пересечении границы Польши. Случаи зафиксированы на пунктах пропуска Гребенне и Дорохуск.

Нелегалам грозит до 5 лет депортации. Большинство задержанных заявили, что трудоустраивались в Польшу с помощью фирм-посредников, которые и выдавали им эти документы, а о их подделке они не знали.

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Двое украинцев пытались пересечь границу в Гребенне. Пограничники выяснили, что предоставленные документы о трудоустройстве на территории Польши являются подделкой.

Такая же ситуация сложилась с двумя мужчинами и женщиной на польском пункте пропуска Дорохуск.

Всех украинских граждан с фальшивыми документами задержали, а также были возбужденны против них соответствующие производства.

К слову, с начала года, в ходе работы польских пограничников, было обнаружено более 300 подделок документов, которые украинцы отдавали на проверку.

Польские пограничники проверяют легальность документов / Фото Pexels