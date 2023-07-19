Дешеві квитки на потяги в Польщі: де шукати знижки та які акції діють

Польські перевізники регулярно пропонують пасажирам різні способи заощадити на квитках. Залізничні компанії постійно проводять акції для родин чи людей, які багато подорожують.

Залізничний транспорт у Польщі дуже комфортний і розгалужений. Якщо регулярно користуватись спеціальними пропозиціями від перевізників, то можна непогано заощадити. Які акції діють у Польщі зараз – читайте далі.

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Intercity: Promobilet

Найпопулярніший перевізник Польщі регулярно пропонує пасажирам знижки. Promobilet – це одна з них, яка дозволяє заощадити на конкретних напрямках при виконанні певних умов. Ціни на квитки залежать від популярності сполучення, часу подорожі та того, наскільки завчасно ви купуєте квиток.

Наприклад, зараз на маршруті з Кракова до Варшави за квиток потрібно буде заплатити 60,35 злотих. Якби ви бронювали його тиждень тому, він коштував би на 2,50 злотих дешевше. А якщо купувати за місяць – квиток обійдеться всього в 37,40 злотих.

Intercity: Multiprzejazd

Квиток Multiprzejazd діє з вівторка по четвер. Протягом цього часу можна їздити поїздами компанії без обмежень. Вартість проїзду на потягах TLK або IC залежить від класу вагона: 119 або 159 злотих. А Multiprzejazd MAX, який охоплює і квитки PKP Intercity коштує дорожче – від 239 до 396 злотих.

Intercity: Bilet rodzinny

Така акція діє для родин від 2 до 5 осіб. Якщо у групі є хоча б одна дитина, всі пасажири отримають знижку в 30%. Під час контролю достатньо показати документ, який підтвердить вік дитини.

Сімейна знижка на поїздки / Фото intercity.pl

Koleje Mazowieckie: Bilet Turysty

З 1 липня по 31 серпня діє туристичний квиток. Він дає право на обмежену кількість поїздок потягами Koleje Mazowieckie. Скористатися квитком можна протягом 3-х днів із 10, коли він діє. Туристичний квиток коштує 75 злотих і до нього не застосовуються жодні пільги.

Koleje Mazowieckie: Bilet Wycieczkowy

Екскурсійний квиток допоможе заощадити на вікендових чи святкових подорожах. Він дійсний з 18:00 кожної п'ятниці або в будь-який передсвятковий день. Bilet Wycieczkowy дозволяє проїхати потягом KM до 200 кілометрів за 32,90 злотих. Ви можете придбати квиток в один кінець або туди-назад. Однак пам'ятайте, що він діє лише один день.

Koleje Śląskie: Bilety Sieciowe

Мережеві квитки дозволяють їздити потягами KŚ безлімітно протягом терміну дії квитка – 24 годин. Є два варіанти: подорожувати лише потягами компанії KŚ або ще й громадським транспортом регіону додатково. Розширена пропозиція коштує 42 злотих. Також можна придбати й місячні квитки за 440,90 злотих.

POLREGIO: Bilet turystyczny

Bilet turystyczny та mini bilet turystyczny діють у неробочі дні з 18:00 п'ятниці і до 6:00 понеділка. Це дуже вигідна пропозиція, адже mini bilet turystyczny коштує всього 46,40 злотих, а кількість поїздок потягами POLREGIO – необмежена на час вихідних. Якщо взяти звичайний bilet turystyczny, то доступні також і поїздки іншими перевізниками: Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna та Arriva RP.

POLREGIO: REGIOkarnet

REGIOkarnet дозволяє здійснити необмежену кількість поїздок потягами POLREGIO протягом 3-х обраних днів. Такий квиток коштує 89,60 злотих. Проїзд доступний в поїздах REGIO та Koleje Mazowieckie, Koleje Wielkopolskie, Łódzka Kolej Aglomeracyjna та Arriva RP.