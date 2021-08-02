Змінилися правила в'їзду до Німеччини: про що слід подбати емігрантам

З 1 серпня при перетинанні сухопутного німецького кордону потрібен тест на SARS-CoV-2 з негативним результатом. Вакциновані особи натомість можуть використати COVID-сертифікати.

Як варіант, підставою для пропуску людини на кордоні може бути довідка про одужання від коронавірусу. Від моменту подолання захворювання має пройти від 28 днів до 6 місяців.

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Вимоги

ПЛР-тест на COVID-19 для перетину німецького кордону повинен бути зроблений не раніше як за 48 годин до мандрівки. Відрахування часу починається з моменту відбору проби.

Зроблені у Польщі тести визнаються, якщо вони перекладені однією з таких мов:

англійською;

німецькою;

французькою;

іспанською;

італійською.

Щодо щеплених проти коронавірусу осіб, то має пройти мінімум 14 днів після введення останньої дози вакцини, дозволеної в ЄС.

На кого не поширюються правила

Звільняються від обов'язкового пред'явлення документів такі категорії населення:

діти до 12 років;

прикордонні працівники;

особи, які професійно перевозять людей або вантажі;

люди, які в'їжджають до Німеччини у межах прикордонного руху (на час до 24 годин).

Нагадуємо, що в ЄС дозволені такі вакцини: Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson.

Усього в Німеччині зафіксовано 3,78 мільйона випадків захворювання на коронавірус. Понад 3,65 мільйона осіб одужало. Понад 91,6 тисячі людей померли.

Повну вакцинацію пройшли 52,1% населення. Було введено 92,1 мільйона доз вакцин.

До посилення заходів безпеки країни ЄС вдають через ризики поширення штаму Дельта, який в 1,6 раза заразніший і в 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування.



Зауважуємо, що проїзд транзитом по Німеччині не звільняє від обов'язку надати результати тесту.