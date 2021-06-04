До уваги пішоходів та водіїв: зміни у правилах дорожнього руху Польщі

З 1 червня у Польщі почали діяти нововведення у правилах дорожнього руху, зокрема для пішоходів та користувачів електричних транспортних засобів. Зміни торкнулись допустимої швидкості та пріоритетності учасників руху.

Відтепер пішоходам заборонено користуватись мобільними телефонами та іншими гаджетами під час перетину проїжджої частини. Кермувальники електросамокатів не можуть перевозити інших осіб, тварин чи багаж, тягнути чи буксирувати інші транспортні засоби.

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Зміни для водіїв авто

Допустима швидкість руху на забудованій території для власників авто та мотоциклів тепер становить 50 кілометрів на годину, незалежно від часу доби. Раніше у нічний період дозволялось їхати на швидкості до 60 кілометрів на годину.

Законодавчо автомобілісти тепер повинні звертати увагу не тільки на пішоходів на переходах, а й на їх рух на прилеглих до проїжджої частини територіях.

Швидкість руху авто на забудованій території обмежена до 50 кілометрів на годину / Фото Pexels

Нововведення для пішоходів

Пішоходи, які вже знаходяться на переході, мають перевагу стосовно всього транспорту, однак зобов'язані пропускати трамваї.

Перед тим, як ступити на зебру, пішохід повинен оцінити ситуацію на проїжджій частині та не продовжувати рух, якщо транспортний засіб впритул наблизився до переходу.

Найважливіша зміна – заборона користуватись будь-якими гаджетами під час перетину проїжджих частин. За це тепер можна отримати чималий штраф.

Зміни для пішоходів / Фото Pexels

Регулювання руху електросамокатів

Нововведень щодо правил руху електричних самокатів польський законодавець вів чи не найбільше. Допустима швидкість для цього виду транспортного засобу відтепер становить 20 кілометрів на годину, а на тротуарах та пішохідних зонах повинна бути наближеною до швидкості руху пішоходів.

Кермування електросамокатом категорично заборонено дітям до 10 років. Натомість документом, який підтверджує право керувати цим видом транспорту для осіб до 18 років є велосипедна карта або водійське посвідчення категорій АМ, А1, В1 або Т.

Особи, які керують електросамокатами, повинні використовувати для руху велосипедні доріжки або відповідну смугу на проїжджій частині. Проїзд тротуаром дозволений винятково у разі відсутності вищезгаданої інфраструктури, і кермувальник змушений надавати перевагу пішоходам, не ускладнювати їх пересування.

Дітям до 10 років категорично заборонено їздити на електросамокатах у Польщі / Фото Pexels