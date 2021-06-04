Теперь пешеходам запрещено пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами во время пересечения проезжей части. Водители электросамокатов не могут перевозить других лиц, животных или багаж, тянуть или буксировать другие транспортные средства.

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Изменения для водителей авто

Допустимая скорость движения на застроенной территории для владельцев авто и мотоциклов теперь составляет 50 километров в час, независимо от времени суток. Ранее в ночное время разрешалось ехать на скорости до 60 километров в час.

Законодательно автомобилисты теперь должны обращать внимание не только на пешеходов на переходах, но и на их движение на прилегающих к проезжей части территориях.

Скорость движения авто на застроенной территории ограничена до 50 километров в час / Фото Pexels

Нововведения для пешеходов

Пешеходы, которые уже находятся на переходе, имеют преимущество по отношению ко всему транспорту, однако обязаны пропускать трамваи.

Перед тем, как ступить на зебру, пешеход должен оценить ситуацию на проезжей части и остановить движение, если транспортное средство вплотную приблизилось к переходу.

Самое важное изменение – запрет пользоваться любыми гаджетами во время пересечения проезжих частей. За это теперь можно получить немалый штраф.

Изменения для пешеходов / Фото Pexels

Регулирование движения электросамокатов

Нововведений относительно правил движения электрических самокатов польский законодатель вел больше всего. Допустимая скорость для данного вида транспортного средства теперь составляет 20 километров в час, а на тротуарах и пешеходных зонах должна быть приближенной к скорости движения пешеходов.

Вождение электросамокатов категорически запрещено детям до 10 лет. Документом, подтверждающим право управлять этим видом транспорта для лиц до 18 лет, есть велосипедная карта или водительское удостоверение категорий АМ, А1, В1 или Т.

Лица, управляющие электросамокатами, должны использовать для движения велосипедные дорожки или соответствующую полосу на проезжей части. Проезд по тротуару разрешен исключительно в случае отсутствия вышеупомянутой инфраструктуры, и водитель вынужден отдавать предпочтение пешеходам, не усложнять их передвижение.

Детям до 10 лет категорически запрещено ездить на электросамокатах в Польше / Фото Pexels