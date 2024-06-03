"Зірка" турецьких серіалів і символ міста: у Стамбулі знову відкрили Галатську вежу

Галатська вежа - одна з найхарактерніших будівель Стамбула. Ця вежа була свідком багатьох важливих моментів в історії міста і виконувала різні функції протягом століть. А зараз є туристичним магнітом міста, а також справжньою "зіркою" турецьких серіалів, де влаштовують романтичні побачення.

В листопаді 2023 року на культовій Галатській вежі в Стамбулі розпочалися реставраційні роботи, а восьмий поверх взагалі був закритий для відвідувачів. 25 травня ремонти завершилися, і у перший же день відвідувачі виявили неабиякий інтерес до вежі.

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У Стамбулі відкрили Галатську вежу

Міністерство культури і туризму оприлюднило офіційну заяву після завершення реставраційних робіт у Галатській вежі, наголошуючи, що зусилля проводилися з використанням сучасних технологій у співпраці з експертами-науковцями.

У рамках цих зусиль також було вжито заходів для розміщення перелітних стрижів, які використовують вежу для гнізд.

У заяві також наголошується, що правила відвідування дозволять максимум 100 відвідувачів на годину. Квиток коштує близько 30 євро.



Галатська вежа / Фото Unsplash

Зауважимо, Галатську вежу збудували 1349 року. З неї відкриваються одні з найкращих краєвидів на Стамбул. Висота вежі – 67 метрів.

З вежі Галата відкриваються фантастичні краєвиди на Галатський міст, який так полюбився стамбульським рибалкам, на великий Босфорський міст і панорами Старого міста – султанський палац Топкапи, мечеті Ая-Софія, Султанахмет та Сулейманіє, бухту Золотий Ріг, протоку Босфор та її європейський берег із розкішними палацами, парками, віллами на воді і багатими кварталами.