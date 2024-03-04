Тенерифе вводить обмеження на воду

Слідом за материковою частиною Іспанії надзвичайну ситуацію через посуху вирішив оголосити муніципалітет Фаснія на півдні Тенерифе. Які обмеження діятимуть на острові – читайте далі!

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Зокрема, нові правила забороняють:

використання питної води для зрошення,

повторне наповнення плавальних басейнів, ставків та резервуарів,

чищення фасадів,

миття транспортних засобів (за винятком заправних станцій),

користування душем на громадських пляжах.

Нестача водних ресурсів пояснюється більш спекотною та посушливою осінню та зимою на острові. Очікується, що вже незабаром надзвичайну ситуацію з водою оголосять на всій території Тенерифе, оскільки цього літа острова прогнозують найкритичніший період з водою в історії, якщо не піде сильний дощ, що здається малоймовірним.

Чи вплине це на туристів?

Хоча Фаснія не є одним із популярних місць відпочинку на острові, вона все ж таки доволі близька до інших локацій. Поки невідомо, наскільки сильно і чи вплине взагалі на туристів будь-яке обмеження на воду через посуху на Тенерифе, оскільки багато великих готелів мають свої власні системи подачі води, а багато басейнів наповнюються водою з моря.

Водночас в інших регіонах Іспанії вже точаться розмови про встановлення лічильників води біля ванних кімнат готелів, щоб гості, які вирішили використовувати більше води, платили за цей привілей. На материку також планується відправляти судна з водою в такі міста як Барселона, де ще з початку лютого 2024 року діє надзвичайний стан через ситуацію з водою.

Нагадаємо, у 2023 році термометри у всьому світі фіксували високі температурні позначки. Всесвітня метеорологічна організація назвала найспекотніше місце в Європі за всю історію спостережень.