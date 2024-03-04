Тенерифе вводит ограничения на воду

Вслед за материковой частью Испании чрезвычайную ситуацию из-за засухи решил объявить муниципалитет Фасния на юге Тенерифе. Какие ограничения будут действовать на острове – читайте дальше!

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В частности, новые правила запрещают:

использование питьевой воды для орошения,

повторное наполнение плавательных бассейнов, прудов и резервуаров,

чистка фасадов,

мытье транспортных средств (за исключением заправочных станций),

пользование душем на общественных пляжах.

Недостаток водных ресурсов объясняется более жаркой и засушливой осенью и зимой на острове. Ожидается, что уже вскоре чрезвычайную ситуацию с водой объявят на всей территории Тенерифе, поскольку этим летом острова прогнозируют самый критический период с водой в истории, если не пойдет сильный дождь, что кажется маловероятным.

Повлияет ли это на туристов?

Хотя Фасния не является одним из популярных мест отдыха на острове, она все же довольно близка к другим локациям. Пока неизвестно, насколько сильно и повлияет ли вообще на туристов любое ограничение на воду из-за засухи на Тенерифе, поскольку многие крупные отели имеют свои собственные системы подачи воды, а многие бассейны наполняются водой из моря.

В то же время в других регионах Испании уже ведутся разговоры об установке счетчиков воды возле ванных комнат отелей, чтобы гости, которые решили использовать больше воды, платили за эту привилегию. На материке также планируется отправлять суда с водой в такие города как Барселона, где еще с начала февраля 2024 года действует чрезвычайное положение из-за ситуации с водой.

Напомним, в 2023 году термометры во всем мире фиксировали высокие температурные отметки. Всемирная метеорологическая организация назвала самое жаркое место в Европе за всю историю наблюдений.