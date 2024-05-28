Перше місце вражає найбільше: 5 найдешевших міст для цифрових кочівників

Експерти зауважують, що країни ЄС – не найкращий варіант для цифрових кочівників. Все через суттєве зростання цін. Водночас обрати оптимальні для себе варіанти – досі можливо.

Все більше людей обирають віддалену роботу, яка дозволяє працювати та водночас мандрувати, затримуючись у містах, які сподобалися найбільше. Варто зауважити, що країни зацікавлені у цифрових кочівниках та намагаються створити комфортні умови для них.

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Які міста – найкращі для цифрових кочівників

5 позиція – Скоп'є (Північна Македонія). Одне з найбільш недооцінених міст для туристів. Водночас цифрових кочівників там чекає чимало приємних сюрпризів. Зокрема, на проживання там вистачить лише понад 1300 доларів. Наголошують, що Скоп'є – затишне, комфортне та безпечне. Окрім того, звідти зовсім близько до фантастичного Охридського озера.

4 місце – Фару (Португалія). Місто ідеально підійде для цифрових кочівників, які хочуть максимально часу проводити на пляжі. Фару – розташоване у туристичному регіоні Алгарве. Водночас пожити там можна доволі бюджетно. На місяць потрібно мати понад 1900 доларів. Португалія настільки зацікавлена у цифрових кочівниках, що видає їм спеціальні візи. Однак щоб отримати її, потрібно заробляти понад 3500 доларів щомісяця.



Фару – чудовий варіант для людей, які хочуть пожити біля моря / Unsplash

3 місце – Рієка (Хорватія). Там можна облаштувати побут набагато дешевше, аніж у курортних Спліті та Дубровнику. Комфортно прожити у Рієці можна за понад 1900 доларів на місяць. Варто зауважити, що Хорватія має одні з найлояльніших умов для отримання цифрової візи. Для цього потрібно заробляти лише 2750 доларів на місяць.

2 місце – Бухарест (Румунія). Місто ще називають Східним Парижем. Водночас наголошують, що ціни там – набагато дешевші, аніж у французькій столиці. Румунська столиця вирізняється фантастичним колоритом, красивою архітектурою, смачною кухнею та неймовірним вином. Комфортно прожити там можна за 1970 доларів на місяць. Водночас, щоб отримати цифрову візу, потрібно заробляти щонайменше 4000 доларів на місяць.



Бухарест називають Східним Парижем / Unsplash

1 місце – Стамбул (Туреччина). Найвідвідуваніше місто світу визнали також найпривабливішим для цифрових кочівників. Для комфортного життя там потрібно лише 1774 долари на місяць. Стамбул – справжня скарбничка з дивами. Древнім містом можна гуляти упродовж місяців, і при цьому все одно залишаться фантастичні локації, які варто відкрити для себе. Поєднання культур, багата історія, неймовірний Босфор, колоритні базари, місцева кухня, про яку складають легенди. Стамбул – ідеальне місце для життя. Щоб отримати цифрову візу, потрібно заробляти від 3000 доларів щомісяця.