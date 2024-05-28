Все больше людей выбирают удаленную работу, которая позволяет работать и одновременно путешествовать, задерживаясь в городах, которые понравились больше всего. Стоит заметить, что страны заинтересованы в цифровых кочевниках и пытаются создать комфортные условия для них.

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Какие города – лучшие для цифровых кочевников

5 позиция – Скопье (Северная Македония). Один из самых недооцененных городов для туристов. В то же время цифровых кочевников там ждет немало приятных сюрпризов. В частности, на проживание хватит лишь чуть более 1300 долларов. Отмечают, что город Скопье – уютный, комфортный и безопасный. Кроме того, оттуда совсем близко к фантастическому Охридскому озеру.

4 место – Фару (Португалия). Город идеально подойдет для цифровых кочевников, которые хотят максимально времени проводить на пляже. Фару – расположен в туристическом регионе Алгарве. В то же время пожить там можно довольно бюджетно. В месяц нужно иметь более 1900 долларов. Португалия настолько заинтересована в цифровых кочевниках, что выдает им специальные визы. Однако чтобы получить ее, нужно зарабатывать более 3500 долларов ежемесячно.



Фару – отличный вариант для людей, которые хотят пожить у моря / Unsplash

3 место – Риека (Хорватия). Там можно обустроить быт гораздо дешевле, чем в курортных Сплите и Дубровнике. Комфортно прожить в Риеке можно за более 1900 долларов в месяц. Стоит заметить, что Хорватия имеет одни из самых лояльных условий для получения цифровой визы. Для этого нужно зарабатывать всего 2750 долларов в месяц.

2 место – Бухарест (Румыния). Город еще называют Восточным Парижем. В то же время отмечают, что цены там – гораздо дешевле, чем во французской столице. Румынская столица отличается фантастическим колоритом, красивой архитектурой, вкусной кухней и невероятным вином. Комфортно прожить там можно за 1970 долларов в месяц. В то же время, чтобы получить цифровую визу, нужно зарабатывать не менее 4000 долларов в месяц.



Бухарест называют Восточным Парижем / Unsplash

1 место – Стамбул (Турция). Самый посещаемый город мира признали также самым привлекательным для цифровых кочевников. Для комфортной жизни там нужно лишь 1774 доллара в месяц. Стамбул – настоящая копилка с чудесами. Древним городом можно гулять в течение месяцев, и при этом все равно останутся фантастические локации, которые стоит открыть для себя. Сочетание культур, богатая история, невероятный Босфор, колоритные базары, местная кухня, о которой слагают легенды. Стамбул – идеальное место для жизни. Чтобы получить цифровую визу, нужно зарабатывать от 3000 долларов ежемесячно.