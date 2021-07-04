Життя в яких містах не по кишені емігрантам: трійка лідерів оновленого рейтингу

Дослідження компанії Mercer "Витрати на життя" щороку враховує головні критерії вартості проживання у різних країнах світу: тарифи транспорту, охорону здоров'я, оренду житла, вартість одягу та відпочинку. Ці дані порівнюють із середніми доходами іноземців у країнах. Таким чином вдається скласти рейтинг найдорожчих для емігрантів міст.

Щорічний звіт містить перелік 209 міст з усього світу. Останні роки пальма першості належала Гонконгу. Та результати свіжого звіту дуже здивували.

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Найдорожчі міста для емігрантів

3. Бейрут, Ліван

Бейрут посів третє місце у згаданому рейтингу. Це стало справжнім сюрпризом. Адже місто піднялося із 42 позначки.

Це прямий результат політичних потрясінь, які мали місце протягом останніх кількох років. Вибух у порту Бейрута минулого року посилив економічні проблеми, спричинивши рекордну інфляцію.

Бейрут є містом з дорогою вартістю життя / Фото Unsplash

2. Гонконг

Гонконг посідає друге місце у списку. Головним чином це місце йому присуджують через напрочуд високі ціни на оренду житла.

Однак минулого року Гонконг посунувся зі своєї позиції. Наслідком цього є місяці протестів громадян та подальший вплив на економіку.

Гонконг є містом з дорогою вартістю життя / Фото Unsplash

1. Ашгабат, Туркменістан

Ашгабат очолює цьогорічний список найдорожчих міст для емігрантів. Такі результати неабияк дивують, адже це не глобальний діловий центр, як Гонконг та Токіо, Цюрих та Сінгапур, які також складають верхні ешелони списку.

Однак логічне пояснення лідерській позиції Ашхабаду все ж є. Основною причиною такої картини виступає фінансова криза, яка спричинила гіперінфляцію.

Ашгабат є найдорожчим містом для емігрантів / Фото Unsplash

Найдешевші міста для емігрантів

Останнє місце у списку дорогих міст посів Бішкек у Киргизстані. Недорогими також назвали столиці Грузії, Тунісу та Бразилії.

Нью-Йорк опинився на 14 місці у списку "Вартість життя", а Лондон – на 18. Обидва ці бізнес-центри славляться своєю дорогою орендною платою, завищеною ціною на їжу та інші товари.

Австралійський Сідней піднявся на 35 місць і зайняв 31 місце. Париж вписаний у звіт під номером 33, а Дубай – під номером 42.

Повний звіт можна переглянути на сайті компанії Mercer.