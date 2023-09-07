Найкращі міста у світі для віддаленої роботи: Лісабон більше не лідер

Компанія IWG, яка підтримує концепцію гібридної та віддаленої роботи, випустила свій новий рейтинг найкращих міст для цифрових кочівників та "воркейшн‎".

Концепція гібридної або віддаленої роботи не втрачає популярності у світі. Навпаки, дедалі більше працівників переходять на такий режим, щоб працювати з будь-якої точки планети. Також позитивно сприймається ідея час від часу їздити у воркейшн – формат, який поєднує роботу та відпочинок у новому місці.

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Тренд на віддалену роботу

Останній рік дослідження найкращих країн для цифрових кочівників випускали регулярно. І доволі часто кращим містом для віддаленої роботи визнавали португальський Лісабон. Але не цього разу.

Дослідити оптимальне середовище для життя і роботи за кордоном експертам допомогла шкала оцінювання. Фахівці сфокусувалися на 26 популярних містах, які порівнювали за вісьмома головними категоріями: клімат, доступність житла, якість громадського транспорту, їжа, культура, рівень щастя, зручності для віддаленої роботи та доступ до інтернету.

Барселона має кращі умови для цифрових кочівників

Цього разу за цими показниками на першому місці опинилась Барселона. Це найкраща локація для тих, хто шукає ідеальне поєднання для роботи та дозвілля. Середня ціна за оренду житла в Барселоні – 1 160 доларів, у Торонто – 1 760. Для порівняння, середня ціна за квартиру у Нью-Йорку – 3 600 доларів на місяць.

Також у Барселоні порівняно недорогий транспорт, а чашка кави коштує в середньому 2,6 долара. Але головне, що в цьому місті чудовий клімат та приємне поєднання моря, піску та жвавого міського життя.

У Барселоні приємно поєднувати роботу з відпочинком / Фото Pexels

На другому місці в рейтингу найкращих міст для цифрових кочівників – Торонто. Тут зручно працювати у сучасних офісах та коворкінгах, а відпочивати – в зелених зонах на природі. Житло також порівняно доступне.

Замикає трійку лідерів китайська столиця Пекін. Це найкраще азійське місто для віддаленої роботи. Оренда в середньому тут коштує 1 200 доларів на місяць.

ТОП-10 найкращих міст для цифрових кочівників:

Барселона (Іспанія); Торонто (Канада); Пекін (Китай); Мілан (Італія); Нью-Йорк (США); Ріо-де-Жанейро (Бразилія); Амстердам (Нідерланди); Париж (Франція); Джакарта (Індонезія); Лісабон (Португалія).

Також в цих містах можна не лише жити й працювати, а й провести "‎воркейшн" – робочі канікули. Так можна відчути себе у відпустці, не відриваючись повністю від робочого процесу. Кожне із цих 10 міст має чудову туристичну інфраструктуру і чимало культурних пам'яток.