Рай для цифрових кочівників: 4 європейських острови для життя та віддаленої роботи

Останнім часом життя цифрових кочівників приваблює все більше людей. І вони потроху починають звертати увагу на європейські острови. Покажемо вам найкращі варіанти: доступні, безпечні та сучасні.

Цифрові кочівники при виборі наступної країни для життя орієнтуються на вартість життя, комфортний клімат, наявність цифрової візи та хороший інтернет. В Європі є 4 острови, які чудово підходять за всіма критеріями.

До теми Хто такі цифрові кочівники та які країни вони обирають для життя

Мальта

Ця крихітна європейська острівна країна в Середземному морі нещодавно привернула увагу цифрових кочівників із багатьох причин. Податися на цифрову візу на Мальті відносно просто, все можна зробити онлайн. Інтернет в цій країні входить до списку 50 найшвидших у світі, а Wi-Fi та коворкінги доступні на всій території острова.

Погода на Мальті сонячна та тепла, а громадський транспорт чудово розвинений. Також Мальта є безпечною країною з доброзичливими жителями. Тому сюди не страшно переїжджати навіть самотнім кочівникам.

Клімат на Мальті сподобається цифровим кочівникам / Фото Unsplash

Кіпр

Завдяки цифровій візі для кочівників, ця країна приваблює все більше віддалених працівників. Середземноморський острів пропонує поєднання грецької та турецької культур. Кіпр оточений прекрасними пляжами та має дивовижні історичні міста.

Життя на Кіпрі може бути доступним, якщо шукати житло у правильних місцях далі від туристичних курортів. Острів має хороше інтернет-покриття та активно відкриває коворкінги для комфортної роботи.

Атмосфера кіпрського міста Лімасол / Фото Unsplash

Корфу

Цей грецький острів також входить до найкращих напрямків для цифрових кочівників. У Греції є цифрова віза для віддалених працівників, але вона – одна з найдорожчих. Для того, щоб залучити більше іноземців до країни, влада Греції прийняла закон, який дозволяє власникам віз цифрових кочівників платити лише 50% від свого прибуткового податку.

Жодних проблем з інтернетом на острові у вас не виникне. Те саме стосується робочого місця – кафе та коворкінг-офіси до ваших послуг.

Але не забувайте і про відпочинок. Корфу з його історичними двориками, викладеними бруківкою вуличками та залитими сонцем пляжами допоможуть вам перемкнутися з роботи на дозвілля.

Життя на Корфу / Фото Pexels

Сицилія

Італійська Сицилія є найбільшим островом у Середземному морі, тому привертає увагу фрілансерів. Дехто приїздить сюди просто відпочити: насолодитися краєвидами, пляжами та неймовірною їжею. А хтось готовий затриматись тут довше і залишитися жити та працювати.

Сицилія і її головне місто Палермо вважаються найзручнішими для віддалених працівників у всій Італії. Інфраструктура та умови для цифрових кочівників тут покращуються з кожним роком.

У регіоні варто ще попрацювати над транспортним сполученням та інфраструктурою, але природна краса острова та неймовірна кухня, здається, перекривають всі негативні моменти.

Настрій Сицилії / Фото Pixabay