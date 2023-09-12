Шотландія пропонує роботу на віддаленому острові: можна заробляти до 56 000 фунтів на рік

У Шотландії відкрита цікава вакансія авіадиспетчера на острові Бенбекула. Пропонують чудову зарплатню, але доведеться переїхати на доволі віддалену локацію. Проте у цього місця є багато плюсів.

На острові Бенбекула (Зовнішні Гебриди) з'явилась вакансія авіадиспетчера в Highlands and Islands Airports. Для когось це може бути роботою мрії, адже платять чудово і є нагода пожити на тихому острові без метушні міського життя.

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Рідкісна вакансія

Ще один позитивний момент в тому, що на посаду готові взяти людину без досвіду роботи. Але спершу доведеться паралельно навчатися і працювати. Зарплата на перший період стартує з майже 28 000 фунтів на рік, але з часом вона може зрости до 56 000 фунтів. Для цього потрібно повністю пройти навчання та отримати кваліфікацію.

Щоб бути готовим до роботи авіадиспетчера, потрібно мати гарний зір, розвинену моторику та координацію, надійну пам'ять, здатність виконувати кілька завдань одночасно та зберігати спокій у стресових ситуаціях. Кандидати також повинні бути старшими за 18 років і відповідати медичним критеріям, які встановлює Управління цивільної авіації Великої Британії.

Чим прекрасний сам острів

У вас буде достатньо вихідних та вільного часу, щоб дослідити Гебридські острови, адже робота передбачає тривалу щорічну відпустку, пенсію компанії та спеціальну матеріальну допомогу для працівника та його родини, щоб можна було остаточно переїхати.

Невеликий острів Бенбекула, на якому проживає 1 200 осіб, з'єднаний із сусідніми островами дамбами. Він відомий своїми білими пляжами, озерами та тихою болотистою місцевістю. Також на цьому острові дуже різноманітний тваринний та рослинний світ. Тут радять відвідати храм Трійці та історичні руїни, які, ймовірно, є найстарішим університетом у Шотландії.

Пляж на шотландському острові / Фото Unsplash

Проте життя на Бенбекулі дійсно віддалене від материкового: дорога з Единбурга займе понад 8 годин на машині та поромі.

Нещодавнє опитування, яке провела рекрутингова компанія HiJOBS, показало, що 72% шотландців із задоволенням переїдуть у сільську місцевість заради роботи своєї мрії.