На острове Бенбекула (Внешние Гебриды) появилась вакансия авиадиспетчера в Highlands and Islands Airports. Для кого-то это может быть работой мечты, ведь платят отлично и есть возможность пожить на тихом острове без городской суеты.

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Редкая вакансия

Еще один положительный момент в том, что на должность готовы взять человека без опыта работы. Но сначала придется параллельно учиться и работать. Зарплата на первый период стартует почти с 28 000 фунтов в год, но со временем она может вырасти до 56 000 фунтов. Для этого нужно полностью пройти обучение и получить квалификацию.

Чтобы быть готовым к работе авиадиспетчера, нужно иметь хорошее зрение, развитую моторику и координацию, надежную память, способность выполнять несколько задач одновременно и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях. Кандидаты также должны быть старше 18 лет и соответствовать медицинским критериям от Управления гражданской авиации Великобритании.

Чем прекрасен сам остров

У вас будет достаточно выходных и свободного времени, чтобы исследовать Гебридские острова, ведь работа предусматривает ежегодный отпуск, пенсию компании и специальную материальную помощь для работника и его семьи, чтобы можно было окончательно переехать.

Небольшой остров Бенбекула, на котором проживает 1 200 человек, соединен с соседними островами дамбами. Он известен своими белыми пляжами, озерами и тихой болотистой местностью. Также на этом острове очень разнообразен животный и растительный мир. Здесь советуют посетить храм Троицы и исторические руины, которые, вероятно, являются старейшим университетом в Шотландии.

Пляж на шотландском острове / Фото Unsplash

Однако жизнь на Бенбекуле действительно отдалена от материка: дорога из Эдинбурга займет более 8 часов на машине и пароме.

Недавний опрос, проведенный рекрутинговой компанией HiJOBS, показал, что 72% шотландцев с удовольствием переедут в сельскую местность ради работы своей мечты.