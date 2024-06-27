Один з найпрекрасніших європейських регіонів готовий платити 30 000 за переїзд

Італія страждає від демографічної кризи. На жаль, порожніми залишаються цілі містечка та села. Щоб врятувати ситуацію, запустили програму "Резиденція в горах 2024".

Люди, які мріяли мешкати у сонячній Тоскані, нарешті отримали реальну можливість реалізувати це. За переїзд регіональна влада готова платити від 10 до 30 тисяч євро. Ці гроші виділяють на придбання помешкання у гірській місцевості регіону.

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Які умови для отримання грошей

Щоб отримати гроші на придбання нерухомості, охочі мають переїхати в одне з гірських містечок Тоскани. Там має мешкати менше як 5 тисяч людей. Загалом на території регіону таких – понад 100. Місцева влада всіляко заохочує переїзд. Наголошують, що це – чудовий спосіб почати нове життя у мальовничій місцевості.

Тосканські гори – це території унікальної краси з селами, які потрібно відкривати наново і які страждають від депопуляції,

– мовиться у повідомленні.



Життя у Тоскані схоже на кадри з вау-фільму / Unsplash

Упродовж останніх років майже всі місцеві мешканці виїхали до великих міст у пошуках роботи.

Дедлайн подання заявки – 27 липня 13:00 (за центральноєвропейським часом).

Щоб отримати гроші від Тоскани, потрібно: