Так, найдорожчі апартаменти в Польщі у 2021 році продали за понад 5 мільйонів злотих.

Важливо Народження та виховання дитини в Польщі: українка поділилася досвідом і дала корисні поради

Вони розташовані у надморській частині Гданська – мікрорайон Єлітково. За апартаменти у 264 квадратні метри покупець заплатив рекордні 5,3 мільйона злотих, тобто понад 37 мільйонів гривень.

Рейтинг коштовної нерухомості у Польщі, яку придбали у 2021 році

У Варшаві зафіксували рекордну операцію на суму 4,9 мільйона злотих. За ці гроші покупець придбав простору квартиру в центрі столиці.

зафіксували рекордну операцію на суму 4,9 мільйона злотих. За ці гроші покупець придбав простору квартиру в центрі столиці. У хмарочосі Sea Towers у Гдині, переважна більшість житлових приміщень в якому мають не менше 90 квадратних метрів, рекордна ціна на апартаменти торік склала 3,7 мільйона злотих. Найдешевшу квартиру там продали менше ніж за 2,7 мільйона злотих.

Рекорд 2021 року міг побити покупець, який, за інформацією ЗМІ, придбав в Sea Towers в Гдині апартаменти площею 380 квадратних метрів. За неофіційними даними, вони коштують близько 16 мільйонів злотих. Однак у 2021 році операція з купівлі не була зафіксована. Ймовірно, транзакцію перенесли на 2022 рік.

Цікаво, що більшість рекордних операцій у 2021 році відбулися на вторинному ринку. Якими були середні ціни на житло в різних містах Польщі, можна прочитати за посиланням нижче.

Додамо, що найдорожча квартира у Варшаві розташована на Мокотові неподалік парку Sielecki. Саме це місце називають осередком заможного життя, адже нерухомість там має чимало знаменитостей.