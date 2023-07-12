Житло в Чехії: як заощадити на оренді квартири

З 1 липня більшість українців у Чехії повинні самостійно орендувати житло. Жити у столиці країни – Празі – дорого, тому варто звернути увагу на інші регіони.

Чеська столиця має найдорожче житло. Оренда квадратного метра тут обійдеться в середньому у 342 крони (понад 14 євро). Щоб заощадити, придивіться до помешкань в інших містах країни. У яких регіонах Чехії найдешевше орендувати житло – дізнаєтесь в матеріалі.

Читайте також Доступні ціни: у яких містах Європи жити найдешевше

Квартири в Чехії: ціни в регіонах

Найдешевші квартири у Чехії можна орендувати в Устецькому (172 крони за м²) та Моравсько-Сілезькому краях (180 крон за м²).

Низькі ціни в цих регіонах пов'язані з промисловим минулим та розташуванням біля кордону. Наприклад, місто Острава (за 15 кілометрів від кордону з Польщею) – третє за розміром після Праги та Брно. В минулому тут займалися важкою промисловістю. Острава активно і різнопланово розвивається зараз, але ціни на нерухомість тут поки порівняно низькі.

5 найдешевших регіонів для оренди в Чехії:

Устецький край – 172 крони за м² (7,2 євро)

Моравсько-Сілезький край – 180 крон за м² (7,5 євро)

Край Височина – 182 крони за м² – (7,6 євро)

Карловарський край – 184 крони за м² – (7,7 євро)

Злінський край – 194 крони за м² – (8,1 євро)

Вигода великого житла

Щоб заощадити, спробуйте знайти квартиру з великою площею. Менше житло у співвідношенні вийде вам дорожче. У просторих квартирах можна проживати спільно з іншими родинами. Наприклад, оренда однієї чотирикімнатної квартири вийде на тисячі крон дешевше, ніж двох маленьких.

На що звертати увагу

Не ведіться на підозріло низьку ціну, адже квартира може мати приховані недоліки. Також ніхто не застрахований від шахраїв.

У помешканні зі слабким опаленням і високою вологістю може з'явитися цвіль. А в неутеплених квартирах взимку опалення обійдеться дуже дорого. Також набагато дешевші квартири без хорошого ремонту.