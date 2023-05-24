Жителям Барселони біля собору Саґрада Фамілія загрожує виселення: в чому причина

Близько трьох тисяч людей у Барселоні можуть виселити з їхніх домівок. Все через продовження будівництва собору Саґрада Фамілія.

Жителів районів біля Саґрада Фамілія можуть виселити

За даними видання, плани додати величезні сходи до головного входу споруди можуть призвести до знесення трьох кварталів біля собору. Відтак це змусить залишити свою нерухомість тисячі сімей та підприємств.

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Проти таких планів виступає асоціація "Постраждалі від храму", створена мешканцями прилеглих будинків. Її представник та юрист Сальвадор Баррозо намагається через суд зупинити будівництво сходів. Він стверджує, що їх не було в початкових планах Антоніо Гауді, який загинув у 1926 році, а насправді це ідея учнів архітектора.

Але міська рада намагається це зупинити. Остаточне рішення залишається за нею.

Ми працюємо з представниками собору, жителями сусідніх районів та іншими організаціями, щоб знайти найкраще рішення для завершення робіт і потреб міста,

— зазначили там.

У відомстві додали, що "Барселона" хоче "гарантувати право на житло і звести до мінімуму кількість постраждалих". Міська влада наразі рішення не прийняла – чекають виборів, які відбудуться 28 травня.

Будівництво Саґрада Фамілія: коротко

Саґрада Фамілія є пам'яткою зі списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Спорудження собору за проєктом Антоніо Гауді триває вже 141 рік. На момент своєї смерті архітектор встиг закінчити фасад і одну з дзвіниць. Зведення храму припиняли під час воєн — Громадянської в Іспанії та Другої світової.

Храм всесвітньо відомий завдяки своїй характерній архітектурі та нескінченним роботам. Наприкінці минулого року добудували ще дві вежі собору.