Жителі Нью-Джерсі отримають цікавий бонус від влади, якщо вакцинуються в травні: деталі акції

Кожен житель Нью-Джерсі, якому виповнився 21 рік, зможе отримати безплатне пиво, якщо вакцинується від COVID-19 впродовж травня. Така ініціатива діє в межах заходу Shot and a Beer, що є частиною протикоронавірусної кампанії Jersey Summer.

Про це оголосив губернатор Нью-Джерсі Філ Мерфі. На думку влади, подібні акції позитивно вплинуть на темпи вакцинації серед молоді.

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Про Shot and a Beer

Shot and a Beer – це один із заходів кампанії Jersey Summer, яка була створена з метою заохотити жителів Нью-Джерсі зробити 4,7 мільйона щеплень у штаті до 30 червня 2021 року. Jersey Summer включає просвітницьку кампанію для розвінчання міфів про препарати, а також передбачає роботу мобільних пунктів вакцинації для людей, які робитимуть щеплення вдома.

За словами Філа Мерфі, отримати кухоль пива можна буде в будь-якому з 11 закладів, що беруть участь у згаданій кампанії, за наявності довідки про вакцинацію.

У Нью-Джерсі заохочують молодь вакцинуватися від COVID-19 / Фото Unsplash