Об этом объявил губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи . По мнению властей, подобные акции положительно повлияют на темпы вакцинации среди молодежи.

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О Shot and a Beer

Shot and a Beer – это одна из мер кампании Jersey Summer , которая была создана с целью поощрить жителей Нью-Джерси сделать 4,7 миллиона прививок в штате до 30 июня 2021 года. Jersey Summer включает просветительскую кампанию для развенчания мифов о препаратах, а также предусматривает работу мобильных пунктов вакцинации для людей, которые будут делать прививки дома.

По словам Фила Мерфи, получить бокал пива можно будет в любом из 11 учреждений , участвующих в упомянутой кампании, при наличии справки о вакцинации .

В Нью-Джерси побуждают молодежь вакцинироваться от COVID-19 / Фото Unsplash