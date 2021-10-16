Скористатися субсидією можуть як власники квартир, так і люди, які орендують житло. Для того, щоб отримати послугу, потрібно подати спеціальну заяву.

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Як подати заяву

Заяву на отримання субсидії потрібно подати на сайті Міністерства екологічного переходу (Ministero della Transizione ecologica) за допомогою коду Spid (персональний код, виданий сертифікованими органами, уповноваженими податковою службою, який підтверджує цифрову ідентифікацію) або електронного посвідчення особи. Перед поданням заяви слід дочекатися активації на сайті розділу Piattaforma bonus idrico. Після реєстрації бенефіціар повинен ввести таку інформацію:

особисті дані;

технічні характеристики установки;

кадастрові дані квартири;

декларування відсутності інших податкових пільг на постачання та встановлення сантехніки;

код iban банківського рахунку одержувача, на який буде нараховано відшкодування.