Воспользоваться субсидией могут как владельцы квартир, так и люди, которые арендуют жилье. Для того чтобы получить услугу, нужно подать специальное заявление.

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Как подать заявление

Заявление на получение субсидии нужно подать на сайте Министерства экологического перехода (Ministero della Transizione ecologica) с помощью кода Spid (персональный код, выданный сертифицированными органами, уполномоченными налоговой службой, подтверждающий цифровую идентификацию) или электронного удостоверения личности. Перед подачей заявления следует дождаться активации на сайте главы Piattaforma bonus idrico. После регистрации бенефициар должен ввести следующую информацию:

личные данные;

технические характеристики установки;

кадастровые данные квартиры;

декларирование отсутствия других налоговых льгот на поставку и установку сантехники;

код iban банковского счета получателя, на который будет начислено возмещение.