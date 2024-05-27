Сім'я відпочивала у Пісмо-Біч (США). Саме там розташована "світова столиця молюсків". Спершу день був просто ідеальним. А завершилося все гігантським штрафом.

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За що Расс виписали штраф

Расс гуляла по пляжу, коли до неї підійшли представники Департаменту рибного лову й дикої природи. Вони заявили жінці, що її діти збирають молюски. Відповідної ліцензії вони, звичайно ж, не мали. П'ятеро дітей Расс вважали, що вони просто збирають симпатичні мушлі, які можна привезти як сувеніри. За 72 зібраних молюски виписали колосальний штраф – 88 тисяч доларів.

Перед самим від'їздом я відкрила його та побачила суму. Мені стало дуже сумно й тужливо, і це якоюсь мірою зіпсувало нашу поїздку,

– зізналася Расс.

На щастя, суддя округу Сан-Луїс-Обіспо пішов назустріч Расс та знизив штраф до 500 доларів. Жінка була просто щаслива. На згадку про ситуацію вона зробила тату молюска.

На Сардинії штрафують за пісок

Щоб уникнути незручних ситуацій, туристам рекомендують ознайомитися з правилами тих курортів, куди вони вирушають у відпуску. Зокрема, в Італії на Сардинії можна отримати штраф до 3 євро за збирання піску на пляжі. Окрім того, у деяких випадках людині загрожує навіть ув'язнення.