Сім'я туристів пропустила відпустку мрії через пошкоджений в аеропорту паспорт

Родина Алленів з Британії мала вилетіти в омріяну відпустку на грецький острів Корфу із аеропорту Хітроу. Емілі з чоловіком і двома дітьми вже була готова йти на посадку, але її не пустили на рейс через розірваний паспорт.

Родина пропустила відпустку на Корфу, яка коштувала аж 8 000 фунтів. Полетіти на відпочинок не вдалось, адже один із паспортів розірвав сканер в аеропорту Хітроу.

Цікаво Вчені дослідили новий спосіб боротьби із джетлагом: все залежить від того, коли ви їсте

Втрачена відпустка через сканер в аеропорту

Аллени з нетерпінням чекали на тиждень відпочинку на сонячному узбережжі, де вони забронювали готель за системою "‎все включено".

Вже в аеропорту Емілі поклала свої документи у сканер самообслуговування компанії British Airways. А коли необережно дістала паспорт, помітила, що одна зі сторінок трохи надірвалася.

Жінка попередила про нюанс працівника авіакомпанії і він спершу запропонував їй заклеїти документ скотчем. Проте ситуація швидко загострилася і в результаті Емілі Аллен відмовили в посадці на літак.

Жінка розповіла, що співробітники British Airways сказали їй, що навіть якби вони дозволили летіти, їй би неодмінно відмовили у в'їзді до Греції. І з розірваним паспортом Емілі відправили б назад до Хітроу, а авіакомпанію могли б оштрафувати за те, що їй дозволили пройти на борт.

Десятки тисяч людей користуються автоматами самообслуговування без проблем, тому це надзвичайно рідкісна ситуація. Авіакомпанії зобов'язані стежити за проїзними документами пасажирів, тому порвані або пошкоджені паспорти не приймаються,

– прокоментував інцидент представник British Airways.

Прикрий досвід і великі витрати

Родина намагалася врятувати хоча б частину своєї відпустки, тому Емілі спробувала оперативно зробити екстрений паспорт. Але найшвидший варіант виготовлення такого документа – 10 днів.

Тому засмучені Аллени ухвалили рішення залишитися вдома. Страхова компанія відмовилась покрити витрати через пошкоджений паспорт. А готель на Корфу вимагав сплатити половину вартості за відпочинок, який так і не відбувся.