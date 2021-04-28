Жінка була приманкою: у Польщі українець ледь не став жертвою злочину

33-річна полячка заманила 25-річного українця до темного провулка. Там на них уже чекали двоє спільників жінки, і всі троє почали вимагати від нього гроші.

Вони напали на українця і згодом почали погрожувати пістолетом. Після цього бідолага віддав зловмисникам все, що мав при собі.

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Пограбування могло б пройти успішно, якби не поліцейське авто, яке саме проїжджало поруч. Нападники, побачивши поліцейських, пригрозили українцю, щоб той нічого їм не розповідав, інакше обіцяли знову знайти його та помститися.

Коли польські поліцейські побачили переляканого українця та групу осіб, то відразу зрозуміли, що відбувається щось не те.

Нападників обшукали та знайшли пістолет, після чого усіх трьох зловмисників затримали. Їм вже висунули звинувачення у збройному пограбуванні.

До слова, за рішенням суду, трійку нападників посадили під арешт щонайменше на найближчі 3 місяці.

Всіх трьох нападників затримала поліція / Фото Pexels