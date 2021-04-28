33-летняя полячка заманила 25-летнего украинца в темный переулок. Там их уже ждали двое сообщников женщины, и все трое начали требовать от него деньги.

Они напали на украинца и впоследствии начали угрожать пистолетом. После этого бедолага отдал злоумышленникам все, что имел при себе.

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Ограбление могло бы пройти успешно, если бы не полицейское авто, которое в то время проезжало рядом. Нападавшие, увидев полицейских, пригрозили украинцу, чтобы тот ничего им не рассказывал, иначе обещали вновь найти его и отомстить.

Когда польские полицейские увидели испуганного украинца и группу лиц, то сразу поняли, что происходит что-то не то.

Всю группу людей обыскали и нашли пистолет, после чего трех злоумышленников задержали. Им уже предъявлены обвинения в вооруженном ограблении.

К слову, по решению суда, тройку преступников посадили под арест минимум на ближайшие 3 месяца.

Всех трех преступников задержала полиция / Фото Pexels