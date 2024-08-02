Звичайно, у кожну мандрівку рекомендовано взяти з собою антисептик та антибактеріальні серветки. Однак їх точно не вистачить, аби очистити весь номер. Чи, хоча б, його найбрудніші деталі.

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Які речі – найбрудніші у готельному номері

Одна з найбільших небезпек у готельному номері – горнятка та кавники або чайники. Їх, за словами експокоївки, взагалі не миють, а лише споліскують. Окрім того, не варто торкатися відерця для льоду. Його часто використовують не за призначенням й у дуже мерзенний спосіб. Деталей вона не уточнила.

Ще одна "бомба" з мікробами – простирадло. Експокоївка зауважила, що його у готелі змінюють раз на рік або тоді, коли хтось з гостей поставив вже видиму пляму. Загалом жінка порадила обережно скинути простирадло з ліжка й навіть не намагатися ним накритися.



Не всього у готелі варто торкатися / Unsplash

Користувачі мережі підтримали експокоївку й подякували їй за чесність. Дехто поділився й своїми лайфхаками: наприклад, за жодних обставин не торкатися пульту для телевізора.

Водночас у коментарях з'явилися покоївки, які не погодилися з жахливими фактами. Вони заявили, що ретельно миють горнята та навіть перуть простирадла. Тому є шанс, що правда насправді – трішки краща.