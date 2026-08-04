Про це повідомляє Il Sole 24 Ore.

Що відомо про землетрус?

У вівторок, 4 серпня, близько 10:15 за місцевим часом у північній частині італійського регіону Тоскана стався землетрус магнітудою 4,3. За даними італійських ЗМІ, епіцентр підземних поштовхів розташовувався приблизно за 7 кілометрів від міста Піза на глибині близько 8 кілометрів.

Поштовхи відчули жителі одразу кількох провінцій – Пізи, Лукки та Масса-Каррари. За словами губернатора регіону Тоскана Еудженіо Джані, після землетрусу було негайно розпочато перевірку ситуації із залученням регіональної системи цивільного захисту.

Місцеві жителі повідомляли, що поштовхи були достатньо сильними та відчувалися практично по всій північній Тоскані. У Пізі до пожежної служби надійшло чимало дзвінків від громадян, а в державних установах, розташованих у центрі міста, десятки людей залишили будівлі та вийшли на вулицю з міркувань безпеки.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До координації реагування долучився оперативний штаб Департаменту цивільного захисту Італії, який підтримує постійний зв'язок із місцевими службами для оцінки наслідків землетрусу.

За попередньою інформацією, внаслідок підземних поштовхів ніхто не загинув і не постраждав. Також наразі не надходило повідомлень про суттєві пошкодження будівель чи іншої інфраструктури. Водночас фахівці продовжують обстеження території, щоб остаточно оцінити можливі наслідки землетрусу.

Нагадаємо, поблизу італійського Неаполя 31 липня стався землетрус магнітудою 4,7, який став найпотужнішим у цьому районі за останні 40 років. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в районі Кампі-Флегрей на захід від міста, а осередок залягав на глибині близько 3 кілометрів.

Після основного землетрусу було зафіксовано щонайменше 30 афтершоків, найсильніший із яких мав магнітуду 3,8. У Неаполі та його околицях пошкоджено будівлі, зі схилів посипалися каміння й уламки скель, через що тимчасово призупиняли рух приміських поїздів і метро.

Найбільше постраждало місто Поццуолі, де обвалилася частина стіни житлового будинку, а великі уламки вулканічної породи пошкодили припарковані автомобілі. Також у районі Баньйолі зафіксували численні падіння карнизів і шматків штукатурки.

За останніми даними, внаслідок стихії постраждала щонайменше 21 людина, двоє перебувають у важкому стані, а для мешканців, які не можуть повернутися до своїх осель, облаштували тимчасовий центр прийому на 185 місць. Цей землетрус перевищив рекордний поштовх магнітудою 4,6, який стався у червні 2025 року, і став найсильнішим у регіоні за чотири десятиліття.