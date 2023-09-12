Рятувальні роботи після землетрусу в Марокко ще тривають. Його епіцентр знаходився приблизно за 70 кілометрів від Марракеша – найпопулярнішого туристичного міста. Чи безпечно зараз їхати в Марокко та які регіони краще оминати – далі в матеріалі.

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Наслідки землетрусу

Найбільше від землетрусу постраждала центральна частина Марокко. Більшість жертв були у віддалених гірських селах. Але це не так далеко від Марракеша. Експерти-сейсмологи кажуть, що підземні поштовхи ще досі залишаються ймовірними.

Найбільше пошкоджень серед туристичних районів зазнало місто Марракеш. Чимало будівель тут були зруйновані. Дуже сильно постраждала Медина – історичний центр та об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Хоча підземні поштовхи відчувалися навіть в Іспанії та Португалії, більша частина Марокко залишилася непошкодженою. На популярних курортах Агадір і Ес-Сувейра будівлі зазнали незначних пошкоджень. А Касабланка, Танжер і столиця країни Рабат від землетрусу не постраждали. Ці регіони залишаються повністю безпечними.

Чоловік біля зруйнованого готелю / Фото Mosa'ab Elshamy (AP Photo)

Чи безпечно зараз їхати в Марокко?

Міністерство закордонних справ України з'ясовує чи є українці серед постраждалих від землетрусу в Марокко. Поки такої інформації не було. Жодних рекомендацій щодо безпеки подорожей до країни в українському відомстві не надавали.

Міністерство закордонних справ Великої Британії дало кілька порад мандрівникам, які планують відвідати Марокко. Вони попередили про можливі повторні поштовхи й закликали дотримуватись порад місцевої влади та стежити за ЗМІ.

Геологічна служба США заявила, що "‎менші афтершоки", ймовірно, будуть протягом наступних тижнів, але головна загроза вже минула.

Яка ситуація з авіарейсами

Наразі рейси до аеропорту Марракеша продовжують виконуватися, авіакомпанії уважно стежать за ситуацією. Деякі з них пропонують туристам перенести поїздку на інші дати.

EasyJet і British Airways збільшили кількість літаків на рейсах із Марокко до Лондона, щоб забрати тих пасажирів, які хотіли повернутися в Британію раніше. Аеропорти Касабланки та Рабата працюють у звичайному режимі.