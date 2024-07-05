У Литві з'явиться новий оглядовий майданчик

Майданчик збудують у вигляді сходів у небо. На початку вона буде широкою, а далі – поступово звужуватиметься. З вершини відкриватиметься мальовничий вид на садибу Ільзенберг. Сходи також використовуватимуть як амфітеатр.

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Поки що ведуться роботи з підготовки передпроєктних пропозицій. Коли займуться втіленням ідеї, наразі невідомо.

Плановане місце розташування оглядової вежі – схил біля озера. Тому нам здалося, що вертикальна башта тут не підійде. Ми вирішили створити сходи, що ведуть у небо. Така оглядова вежа буде схожа на скульптуру,

— розповідає автор обраного проєкту, архітектор Повілас Жакаускас.

З оглядового майданчика відкриється вид на садибний палац Ільзенберг, допоміжні будівлі, ферму, виноградник та доглянутий парк. А також на навколишні ліси та напрочуд красиві озера Апваласай та Ільгіс.



У Литві з'явиться дивовижна оглядова вежа / Фото Delfi.lt

По озеру Ільгіс проходить кордон Литви та Латвії. Там розташована садиба початку XVI століття Ільзенберг. Зараз у головній будівлі садиби розташований готель, а в сусідній будівлі – ресторан. Поруч розкинувся величезний парк, який займає територію близько 14 гектарів.



У Литві з'явиться новий оглядовий майданчик / Фото Delfi.lt

Оглядові вежі не новинка для Литви

Наразі у країні їх понад 30. Більшість веж розташовані в заповідниках, парках та інших виключно красивих територіях, що охороняються.

Дослідження показують, що литовські оглядові вежі постійно входять до найпопулярніших місць, які вибирають мандрівники — найчастіше вони навіть стають головними об'єктами, що визначають напрямок подорожі.