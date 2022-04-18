Раніше влада Польщі виділяла 60 днів для розгляду справи щодо надання іноземцям тимчасової посвідки на проживання та 180 днів – для надання постійної такої посвідки. Тепер же ці терміни ніяк не обумовлені. Ба більше, згідно зі спеціальним законом, скарги за їх недотримання будуть відразу відхиляти.

Важливо знати Відмінності у ПДР та штраф 6000 злотих: що варто знати українським водіям, що опинилися в Польщі

Після набуття чинності спецзакону терміни розгляду заявок на отримання "карти побуту" можуть не дотримуватися до 31 грудня поточного року.

Але якщо в іноземців ця процедура уже стартувала, документи подані і є інформація щодо співбесіди тощо, то такі справи будуть завершенні у запланований час.

Зверніть увагу! Усі діючі "карти побуту" автоматично продовжуються до кінця пандемії та будуть дійсні ще 30 днів після оголошення про її завершення. Крім цього, для усіх громадян України автоматично продовжується легальне перебування: за картками побуту чи біометрії – на 18 місяців (з 24 лютого 2022 року), за національною візою – до кінця 2022 року.

Що таке Карта побуту (Karta pоbytu)

Це документ, що підтверджує статус іноземця, що дозволяє перебувати на території Польщі понад 90 днів. Іншими словами, це дозвіл на проживання, що дає можливість перетинати кордони країни без отримання додаткових віз, а також легально перебуває в Польщі у зазначений на карті період на визначених законодавством підставах.

Вам може бути цікаво – Зеленський зустрівся з президентами Естонії, Польщі, Латвії та Литви: дивіться відео