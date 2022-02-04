Затягування справ щодо карти побиту в Польщі: яку компенсацію отримували іноземці

Останніми роками іноземці стали все частіше скаржитися на тривалий термін розгляду справ з надання карт побиту в Польщі. Скільки позовів зафіксували та яку компенсацію виплатили – читайте у матеріалі.

Загальновідомо, що розгляд справи з надання посвідки на тимчасове проживання може тривати не один рік. Однак іноземців перестала влаштовувати така ситуація, тож вони вирішили почати відстоювати свої права.

Варто знати Народження та виховання дитини в Польщі: українка поділилася досвідом і дала корисні поради

Кількість скарг

Так, впродовж 2020 – 2021 років іноземці активно подавали позови до воєводського адміністраційного суду. Мовиться про:

скарги на тривалий розгляд справ з надання посвідки на проживання – 1334 у 2020 році та 2581 у 2021 році (за 11 місяців);

скарги на бездіяльність органу – 1302 у 2020 році та 4358 у 2021 році.

Яку компенсацію отримали іноземці

За офіційними даними, найвища сума компенсації, яку міг отримати мігрант, склала майже 5 000 злотих. Підрахували, що за 2020 – 2021 рік суд призначив на користь іноземців близько 4,5 мільйона злотих компенсаційних виплат за 2020 – 2021 рік.

Своєю чергою, у відділі громадянських справ та іноземців DUW зауважують, що вищезгадані судові справи вносять дисбаланс у роботу інспекторів. Річ у тім, що вони змушені фокусуватися на підготовці та опрацюванні документації для суду, замість ведення справ іноземців.