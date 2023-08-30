Плата за затори: у Нью-Йорку стягуватимуть гроші з водіїв, які проїжджають центр міста

Жителям Нью-Йорка з власними автівками місто підкинуло неприємну новину. Там дозволять стягувати гроші з тих, хто в’їжджає до Нижнього Мангеттену.

Мегаполіс Нью-Йорк страшенно потерпає від заторів. Особливо перевантажена автівками центральна частина міста. Тому влада розробила програму стягнення грошей за проїзд у діловому районі Нью-Йорка. Її називають "‎платою за затори".

До теми Копенгаген вночі перекриє центр міста для автівок: в чому причина

Немалий збір за проїзд центром

Сподіваються, що додаткова плата має зменшити кількість транспортних засобів у центральному районі на 10 % щодня. Адже ті, хто не захоче платити й матиме більше часу, поїдуть іншими дорогами.

Рішення щодо збору ще остаточно не прийняте. Але, ймовірно, в'їзд до ділового району Нью-Йорка коштуватиме 23 долари. Місцеві чиновники підтверджують, що зміни можуть набути чинності навесні наступного року.

Також управління міського транспорту Нью-Йорка каже, що "‎плата за затори" створить важливе джерело доходу. Саме ці кошти планують використати на модернізацію 100-річної системи громадського транспорту міста.

Затори паралізують Нью-Йорк

Щоденно 700 тисяч автомобілів, таксі й вантажівок проїжджають Нижній Мангеттен і створюють найбільші тягнучки у Сполучених Штатах.

У центрі міста машини рухаються зі швидкістю близько 11 кілометрів за годину. Швидкість громадського транспорту, тобто автобусів, також знизилася на 28% з 2010 року. Тому жителі Нью-Йорка частіше обирають метро.

Містяни проводять в заторах у середньому 117 годин щороку. Підрахували, що через цей "‎простій" кожна людина втрачає майже 2 000 доларів через непродуктивність часу.

що така схема доволі непогано спрацювала в Лондоні. Через рік після того, як у 2003 році в столиці Британії ввели таку плату, затори на дорогах зменшилися на 30%. Пропорційно зросла середня швидкість пересування центром Лондона.