Мегаполис Нью-Йорк ужасно страдает от пробок. Особенно перегружена машинами центральная часть города. Поэтому власти разработали программу взыскания денег за проезд в деловом районе Нью-Йорка. Ее называют "платой за пробки".

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Немалый сбор за проезд по центру

Надеются, что дополнительная плата должна уменьшить количество транспортных средств в центральном районе на 10% в день. Ведь те, кто не захочет платить и будет иметь больше времени, поедут по другим дорогам.

Решение о сборе еще окончательно не принято. Но, вероятно, въезд в деловой район Нью-Йорка обойдется в 23 доллара. Местные чиновники подтверждают, что изменения могут вступить в силу весной следующего года.

Также управление городского транспорта Нью-Йорка говорит, что "плата за пробки" создаст важный источник дохода. Именно эти средства планируется использовать на модернизацию 100-летней системы общественного транспорта города.

Пробки парализуют Нью-Йорк

Ежедневно 700 тысяч автомобилей, такси и грузовиков проезжают Нижний Манхэттен и создают крупнейшие тянучки в Соединенных Штатах.

В центре города машины двигаются со скоростью около 11 километров в час. Скорость общественного транспорта, то есть автобусов, тоже снизилась на 28% с 2010 года. Поэтому жители Нью-Йорка чаще выбирают метро.

Горожане проводят в пробках в среднем 117 часов ежегодно. Подсчитали, что из-за этого "простоя" каждый человек теряет почти 2 000 долларов из-за непродуктивности времени.

Интересно, что такая схема достаточно неплохо сработала в Лондоне. Через год после того, как в 2003 году в столице Британии ввели такую плату, пробки на дорогах уменьшились на 30%. Пропорционально возросла средняя скорость передвижения по центру Лондона.